Autoridades indias elevan a 18 el número de muertos en el accidente de avión de repatriación

Las autoridades indias elevaron este sábado a 18 el número de muertos en el accidente de un avión de repatriación que volaba de Dubái a la ciudad sureña de Kozhikode, que se salió de la pista en el aterrizaje y quedó partido en dos, mientras decenas de pasajeros siguen hospitalizados.

"Por desgracia, 18 personas, incluyendo los dos pilotos, han perdido sus vidas. 127 personas siguen internadas en hospitales", afirmó el ministro de Aviación Civil, Hardeep Singh Puri, a la agencia local ANI.

El ministro de aviación informó en Twitter desde el lugar del siniestro de que la caja negra del avión ha sido recuperada y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos india (AAIB, en inglés) está investigando lo sucedido.

Puri compartió imágenes del avión partido en dos, la cabina a varios metros de distancia del resto del aparato, así como del reguero de asientos, partes del fuselaje y prendas de ropa diseminados sobre el barro entre ambas partes.

Abdul Karim, el superintendente de Policía de la ciudad de Mallapuram, cercana al aeropuerto internacional de Kozhikode y a donde fueron trasladados parte de los heridos, dijo a Efe que al menos 18 heridos permanecen en estado crítico.

El suceso tuvo lugar hacia en la tarde del viernes, cuando el Boeing 737NG de la compañía de bajo coste Air India Express, filial de la estatal Air India, se salió de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Kozhikode.

En el avión viajaban 190 personas, incluyendo 174 pasajeros adultos y 10 menores.

El avión, que había intentado aterrizar sin éxito en dos ocasiones, sobrepasó la pista debido a la fuerte lluvia y se precipitó en una pendiente antes de partirse en dos trozos.

El vuelo formaba parte del programa de repatriación Vande Bharat, encargado de facilitar el retorno a la India de sus nacionales varados en el extranjero a causa de la pandemia del coronavirus.

El último accidente aéreo de relevancia en la India tuvo lugar en 2010, cuando un Boeing 737 también de Air India Express se estrelló en el aeropuerto de Mangalore (suroeste indio), causando la muerte de 158 personas de los 166 pasajeros a bordo.



My heart goes out to the families & friends of the 18 people who lost their lives in the air accident involving @FlyWithIX Flight IX-1344 in Kozhikode last evening & offer my heartfelt condolences.



Reasons for the mishap are being investigated. pic.twitter.com/awEGpU9EmK— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 8, 2020