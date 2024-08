Brasil: Aerolínea confirma 62 muertes en accidente con pasajero que no estaba en lista

La aerolínea Voepass, propietaria del avión que se estrelló el viernes en el estado de São Paulo en la mayor tragedia aérea en Brasil desde 2007, informó este sábado de que el número total de víctimas ascendió a 62 tras la confirmación de la muerte de un hombre que no estaba registrado en la lista inicial de pasajeros.



Voepass informó en un comunicado de que un hombre identificado como Constantino Maia estaba entre los pasajeros del avión siniestrado pero que su nombre no constaba en la lista por un error en el proceso de validación del check in.



La aclaración se produjo luego de que los familiares de Maia afirmaran que el representante comercial de 50 años había abordado el avión accidentado y denunciaran su desaparición.



"En respeto a la identidad del pasajero y de su familia, Voepass decidió confirmar la información de que Contantino estaba a bordo del vuelo 2283 tan solo cuando no quedasen dudas", según el comunicado de la aerolínea.



De acuerdo con los bomberos, hasta la mañana de este sábado habían sido retirados de entre los escombros 21 cuerpos de las víctimas y conducidos hasta el Instituto de Medicina Legal de São Paulo, pero ninguno identificado.



El avión, un bimotor de modelo ATR-72-500 y fabricación francesa, se estrelló la tarde del viernes en una zona residencial del municipio brasileño de Vinhedo, en el interior del estado de São Paulo.



El aparato, que cayó de forma vertical y girando sobre sí mismo, cubría el trayecto entre la ciudad de Cascavel y São Paulo y se accidentó cuando le quedaban unos 80 kilómetros para llegar al aeropuerto de Guarulhos, su destino.



Pese a caer en un área residencial, el aparato se estrelló en los patios traseros de un conjunto de residencias sin afectar a ninguna edificación ni dejar ninguna víctima en tierra.



Las autoridades aeronáuticas informaron de que tanto el avión como sus pilotos estaban en condiciones regulares de vuelo, con todas las licencias actualizadas, y que la tripulación no llegó a reportar a la torres de control ninguna emergencia ni problema a bordo.



Los responsables por la investigación dijeron que aún no es posible determinar las causas del accidente, pero expertos en aviación y pilotos que pasaron por la misma región señalaron la posible acumulación de hielo en las alas de la aeronave como la principal hipótesis.