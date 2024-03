Buque que chocó contra puente llevaba material peligroso

El buque mercante que chocó la madrugada del martes contra un puente en Baltimore lleva a bordo 4,700 contenedores, 56 de ellos con material peligroso, aunque no suponen un peligro público, aseguraron este miércoles las autoridades estadounidenses.



El vicealmirante Peter Gautier, subcomandante de operaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos, explicó en una conferencia de prensa que "el buque está estable pero todavía tiene más de un millón y medio de galones de fueloil y aceite lubricante a bordo y tiene 4,700 contenedores de carga a bordo".



En el choque que derivó en el derrumbe del puente Francis Scott Key cayeron por la borda al agua un total de 13 contenedores, que "no contienen materiales peligrosos"



"No existe ninguna amenaza para el público por los materiales peligrosos a bordo. Así que obtuvimos el manifiesto del buque que transportan los portacontenedores y realizamos ese análisis de los tipos de centro y tablero de materiales peligrosos", afirmó.



La rueda de prensa tuvo lugar en la Casa Blanca, después de que ambos funcionarios se reunieran en el Despacho Oval con el presidente Joe Biden para informarle sobre los últimos detalles de lo sucedido.



Gautier estuvo acompañado en la rueda de prensa por el secretario de Transporte estadounidense, Pete Buttigieg, y ninguno de los dos quiso ofrecer detalles sobre la investigación de lo sucedido.



"Preferimos dejar cualquier información a la autoridad que lo está investigando", la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), una organización independiente del Gobierno de los Estados Unidos que se dedica a la investigación de accidentes.



El vicealmirante confirmó que la tripulación del buque "Siguen a bordo y están cooperando" con la investigación. "Ellos permanecen a bordo y la tripulación predominantemente india y de SriLanka están muy involucrados en el diálogo y la investigación".



El secretario de Transporte estadounidense, Pete Buttigieg, afirmó por su parte que la "máxima prioridad" de la Guardia Costera ahora es restaurar la vía fluvial para el transporte marítimo", en uno de los puertos.



El portacontenedores Dali impactó contra el puente Francis Scott Key alrededor de la 1:30 de la madrugada del martes, provocando el colapso de gran parte de la infraestructura.



Al menos, 6 empleados de una empresa que hacía trabajos de reparación del puente han perdido la vida, todos ellos de origen centroamericano y mexicano, y siguen las labores para rescatar los cuerpos.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!