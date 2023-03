Café te hace ganar mil pasos al día, pero te resta sueño

Un riguroso estudio evidenció que el café tiene efectos sorprendentes en los niveles de actividad física, lo que hace que las personas se movilicen más, dando, en promedio, 1000 pasos adicionales al día.

Este aumento significativo en la actividad física podría ayudar a explicar por qué el consumo de café se ha relacionado durante mucho tiempo con una mejor salud.

No obstante, el estudio publicado en el New England Journal of Medicine encontró algunas desventajas de consumir una taza de café diaria. Según la investigación, las personas también perdían alrededor de 36 minutos de sueño nocturno en los días en que bebían café, y cuanto más café bebían, menos dormían.

Los hallazgos sugieren que los efectos del café en la salud son complejos. Si bien el café es beneficioso para muchas personas y puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas y tal vez incluso prolongar la vida, también puede interrumpir el sueño y causar algunas palpitaciones.

"La realidad es que el café no es del todo bueno ni del todo malo: tiene diferentes efectos", dijo Gregory M. Marcus, autor del estudio y profesor de medicina en la división de cardiología de la Universidad de California en San Francisco.

Según el experto, este estudio sugiere que el consumo de café es casi seguro en general.

Pero las personas deben reconocer que existen efectos fisiológicos reales y medibles que podrían, según el individuo y sus objetivos de atención, ser perjudiciales o útiles.

Marcus recalcó que el hallazgo necesita más investigación. Mientras tanto, las personas deben adaptar su ingesta de café a sus necesidades individuales.

Si necesita motivación para hacer ejercicio, considere usar café para darle un impulso.

"Pero si sufre de insomnio o le preocupa que tenga un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca porque es algo familiar, entonces considere reducir la cantidad, puntualizó Marcus.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!