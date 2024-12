Comisión Europea 'lamenta profundamente' la falta de acuerdo global sobre plásticos

La Comisión Europea lamentó hoy "profundamente" que la última ronda del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5), celebrada estos días en Corea del Sur, no haya logrado crear un instrumento legal vinculante para reducir la contaminación global que genera el plástico.



"Lamentamos profundamente que no se haya alcanzado un acuerdo. Permanecemos firmemente comprometidos para encontrar una solución global para la contaminación por plástico", declaró hoy en rueda de prensa la portavoz de Medioambiente de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.



El Ejecutivo comunitario reaccionó así después de que las negociaciones en la ciudad surcoreana de Bussan cerraran este lunes sin acuerdo, lo que obliga a retomar las conversaciones en 2025.



"Lo positivo es que más de cien países comparten nuestra ambición y este número sigue creciendo", agregó la portavoz comunitaria, quien subrayó que la UE seguirá trabajando para lograr "un acuerdo ambicioso" al tiempo que irá implementando su propia normativa sobre plásticos.



Desde el pasado 25 de noviembre más de 3,300 delegados, incluyendo funcionarios de 170 países, científicos y representantes de empresas, y observadores de unas 440 organizaciones se habían reunido en la localidad portuaria (situada 350 kilómetros al sureste de Seúl) para tratar de acordar un tratado.



Finalmente, las diferencias, especialmente entre dos grandes grupos de países a cuenta de la limitación en la producción de plástico, han impedido alcanzar un acuerdo sobre un texto final.



Itkonena apuntó que las conversaciones encallaron porque "los negociadores no lograron ponerse de acuerdo sobre un instrumento legalmente vinculante".



Se refirió en concreto a la dificultad para "determinar un objetivo posible" para reducir la producción de plásticos primarios y polímeros, prohibiciones y restricciones en químicos preocupantes en los productos plásticos y productos plásticos problemáticos y evitables.



"Los grandes países productores de petróleo, por un lado, y la llamada Coalición de Alta Ambición, que incluye la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y muchos países de África y Latinoamérica y del Pacífico, por otro, no pudieron encontrar convergencia", concluyó.