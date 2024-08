Comisión Europea rechaza que carta a Musk busque interferir en elecciones de Estados Unidos

La Comisión Europea (CE) rechazó este martes que pretendiera interferir en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos con el envío de una carta al dueño de la red social X, Elon Musk, antes de que entrevistara en esa plataforma al candidato republicano, Donald Trump.



“De ninguna manera la carta quería interferir en las elecciones de Estados Unidos, la UE no interfiere en elecciones”, declaró durante la rueda de prensa de la CE la portavoz comunitaria Arianna Podesta.



El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, había avisado este lunes a Musk a través de una misiva de que Bruselas vigila en X la publicación de contenido que incita al odio y le recordó, de cara a la entrevista con Trump, que no está exento de cumplir la ley.



A raíz de esa carta, la campaña de Trump acusó a la UE de intentar interferir en los comicios.



“Permítanme ser muy clara al respecto: hay obligaciones que las plataformas muy grandes tienen que cumplir en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA)”, recalcó la portavoz, en referencia a la normativa europea contra la desinformación y para la protección de los usuarios de internet.



En concreto, se refirió a que esas plataformas tienen que eliminar contenido ilegal y, en el caso de desinformación, debe ser mitigado.



“Las observaciones fueron de carácter muy general, recordando las obligaciones, y, como he dicho, en ningún caso vinculadas a un hecho concreto”, indicó Podesta sobre la carta de Breton.



No quiso hacer ningún comentario sobre la entrevista específica de Musk a Trump ni sobre la respuesta que el propietario de X dio a Breton en la misma red social, en la que comentó que le hubiera gustado replicar con un meme de la comedia irreverente de 2008 “Tropic Thunder”, que alude a un insulto, pero que “nunca haría algo tan grosero e irresponsable”.



En su carta, el comisario francés había avisado a Musk de que están “monitorizando los riesgos potenciales en la Unión Europea asociados a la diseminación de contenido que pueda incitar a la violencia, al odio y al racismo en conjunción con grandes eventos políticos y sociales en todo el mundo, incluyendo debates y entrevistas electorales".



Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Digitales el verano pasado, Bruselas ha abierto investigaciones a X por la diseminación de contenido ilegal en la UE y sobre la efectividad de las medidas que están tomando para frenar la desinformación.



Según Breton, "cualquier efecto negativo" en la UE que pudiera atribuirse a un incumplimiento de la legislación europea por parte de X será relevante en el expediente abierto de Bruselas a esta red social, que puede culminar en multas de hasta el 6 % de la facturación anual de la plataforma a nivel global.



Preguntada por qué el Ejecutivo comunitario emplea X para sus comunicaciones, la portavoz dijo que “es una de las redes sociales que la Comisión utiliza en su labor diaria de comunicación para llegar al mayor público posible”.



“Es una de las plataformas que utilizamos para comunicarnos, no la única”, señaló, y agregó que intentan llegar a los periodistas pero también a los ciudadanos a través de todos los medios posibles”.



“Tenemos una investigación en curso sobre X, pero no está relacionada con el uso en sí mismo de X. Es sobre la mitigación de la desinformación”, concluyó.