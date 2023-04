¿Cómo es la Cuaresma en Nicaragua con una Iglesia reprimida?

El obispo emérito español Ángel Garachana expresó este viernes en Honduras su "rechazo total" al "Gobierno dictador" de Nicaragua y lamentó que se haya prohibido a la Iglesia católica de ese país celebrar las procesiones del viacrucis durante la Semana Santa.

“Manifiesto mi rechazo total a este modelo de gobierno", subrayó Garachana durante el viacrucis en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe de Honduras.

Dijo que espera que ese modelo dictatorial "nunca ocurra" en Honduras, país donde "tenemos la libertad de expresar privada y públicamente nuestra fe".

"En Nicaragua, por la dictadura de quienes están gobernando, no solo se ha prohibido las expresiones democráticas de tipo político y social, sino que hasta han prohibido las manifestaciones públicas de la fe", lamentó Garachana, quien recientemente dejó de liderar la archidiócesis de San Pedro Sula, la segunda mayor ciudad de Honduras.

Agregó que prohibir las procesiones del viacrucis "es uno de tantos signos que es un Gobierno dictador que impone su manera de pensar y que no deja a los fieles la libertad política ni religiosa para poder expresar su fe”.

"Expresar la fe en público es un derecho que debe ser respetado, no respetarlo es una manera de Gobierno de dictadura que impone su pensamiento único a todos los demás”, enfatizó.

Garachana comentó que muchos nicaragüenses han viajado a Honduras para participar en las procesiones, mientras que otros fieles están viviendo su fe en Nicaragua "a puerta cerrada" en las iglesias.

El obispo emérito apostilló que de "una u otra forma el Gobierno dictador caerá y llegarán tiempos mejores para los fieles cristianos" en Nicaragua.

En febrero, la Policía Nacional de Nicaragua prohibió a la Iglesia católica nicaragüense celebrar las procesiones del viacrucis durante la Cuaresma y la Semana Santa.

El obispo de la diócesis nicaragüense de León y Chinandega (oeste), Socrates René Sandigo, dijo el 24 de febrero que la autoridad policial solo autorizó realizar los viacrucis a lo interno o en el atrio de las parroquias, pero no en las calles.

Denuncian violación a la libertad religiosa

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes compartió el programa de actividades de la Semana Santa de la Catedral de Managua en la que confirma que las procesiones, incluido el Viacrucis Penitencial, se realizarán en los predios del templo y no en las calles de la capital donde tradicionalmente miles de personas acuden.

El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) denunció a través de sus redes sociales que "la prohibición de procesiones de cuaresma y Semana Santa en Nicaragua son una flagrante violación a la libertad de conciencia, religión y libertad de expresión".

"Este año, sin procesiones a nivel nacional, la Semana Santa estará incompleta, mutilada, faltará el cuerpo de la participación popular, pero ante tanta represión el fervor del pueblo debe resistir y fortalecerse", indicó ese organismo, que vaticinó que "más temprano que tarde los nicaragüenses volverán a salir en procesiones y en libertad".

La Conferencia Episcopal de Nicaragua no se ha pronunciado de forma oficial sobre la prohibición de las procesiones, aunque fuentes eclesiásticas han dicho a la prensa local que las autoridades policiales comunicaron "que no había permiso por razones de seguridad para hacer los viacrucis".

La suspensión de relaciones con El Vaticano

El papa Francisco calificó como una "dictadura grosera" al Ejecutivo de Ortega, un mes después de la condena del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", y luego de esas declaraciones del dirigente sandinista, según una entrevista publicada el 10 de marzo pasado.

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", aseveró Francisco al portal argentino Infobae desde su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, con motivo del décimo aniversario de su papado.

El Gobierno de Ortega informó después de "que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas".

A mediados de marzo pasado, el Vaticano cerró su sede diplomática en Nicaragua, y su encargado de negocios en Managua, monseñor Marcel Diouf, abandonó el país centroamericano.

Nicaragua no tiene un embajador ante la Santa Sede desde el 21 de septiembre de 2021, cuando Ortega canceló el nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor, y sólo cuenta con una ministra consejera para las gestiones.

Asimismo, en marzo de 2022, el Gobierno de Ortega también expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.

