Cuba participará en una sesión de la ONU sobre el bloqueo de EE.UU. contra la isla

El Gobierno cubano anunció este martes que el próximo 7 de julio tendrá lugar una sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, solicitada por La Habana, para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.



"Hemos decidido solicitar una sesión a la Asamblea General de la ONU bajo el tema 38 de su agenda titulado: 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba'", dijo el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en rueda de prensa este martes.



Explicó que, en esa sesión, “Cuba denunciará las acciones agresivas de EE.UU.” contra el país caribeño (…) “una situación urgente porque la agresión multidimensional de Estados Unidos ya está en curso y existe”.



Según precisó, está reunión de la Asamblea General prevista para el próximo 7 de julio, en la mañana, tendrá entre sus objetivos centrales, la denuncia del cerco energético de Washington contra la isla caribeña, impuesto desde enero pasado y que provoca "daños, privaciones y sufrimientos crecientes a nuestro pueblo".



Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía.



Al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.



En este sentido, el canciller cubano reiteró que las medidas como las que aplica Washington contra La Habana constituyen “una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad regional.



“Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí. El bloqueo y la política de agresión y hostilidad del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano”, señaló el canciller.



Rodríguez aseguró tener la "certeza" de que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a la isla caribeña, aunque denunció que EE.UU. trata de "intimidar" a los Estados miembros de la ONU y quieren impedir por "métodos coercitivos" que se realice estas sesiones en la Asamblea General.



En tanto, precisó que el próximo 27 de octubre de este año se realizará la votación del proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo de EE.UU. contra Cuba, como ya es tradición en la Asamblea General de la ONU.



La votación de ésta resolución no vinculante contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba, se ha realizado en 33 ocasiones anteriores y ha contado en los últimos años con un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional.