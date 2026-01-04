Panamá
Delcy Rodríguez crea comisión en Venezuela para gestionar la liberación de Nicolás Maduro
- Caracas
- /
- EFE
- /
- @PanamaAmerica
Rodríguez designó al frente de esa comisión a su hermano y titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este domingo una comisión para gestionar la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos en medio de un ataque a territorio venezolano.
Rodríguez, que fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada, designó al frente de esa comisión a su hermano y titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien también es jefe del "diálogo y la paz de Venezuela", dijo el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, al finalizar un consejo de Estado.
