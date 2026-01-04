/ / / /

Delcy Rodríguez crea comisión en Venezuela para gestionar la liberación de Nicolás Maduro

Rodríguez designó al frente de esa comisión a su hermano y titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: EFE

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este domingo una comisión para gestionar la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos en medio de un ataque a territorio venezolano.

Rodríguez, que fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada, designó al frente de esa comisión a su hermano y titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien también es jefe del "diálogo y la paz de Venezuela", dijo el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, al finalizar un consejo de Estado. 

