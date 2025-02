El papa Francisco, hospitalizado en el hospital Gemelli, usó su cuenta de X, anteriormente Twitter, para agradecer por los mensajes de afecto y oraciones de confortación.

El sumo pontífice, de 88 años, fue hospitalizado el pasado 14 de febrero, por una bronquitis persistente, desde entonces, el pronóstico de su estado es “reservados”, sin embargo, se informó recientemente, que tuvo una noche tranquila y descanso.

Tras la crisis respiratoria del sábado, que requirió suministro de oxígeno y transfusiones de sangre debido a una anemia, el papa volvió a usar su perfil de X (@Pontifex_es), donde posteó por última vez el pasado 16 de febrero.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños”, escribió el pontífice en la red social.

Asimismo, agradeció la “cercanía” y las oraciones de confortación que ha recibido de todo el mundo.

Más temprano, el papa posteó el Evangelio de hoy: “Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el #Evangeliodehoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de “arriesgar el amor”!”.

Salud

En el último comunicado no dan mayores detalles sobre el estado de salud del papa, no obstante, “el estado del Santo Padre continúa siendo crítico” y que “por el momento está en pronóstico reservado”.

Se espera que a media tarde se haga público un nuevo parte médico.

