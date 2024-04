España advierte del riesgo de guerra regional en Oriente Medio

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, apeló este viernes a la contención de "todos los países de la zona", en referencia a Oriente Medio, porque "el riesgo de una guerra regional todos sabemos que está ahí".



La ministra, en una rueda de prensa junto a la titular para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, respondió sobre las consecuencias del ataque con drones de la pasada noche contra Irán, que presuntamente lanzó Israel en respuesta al perpetrado anteriormente por el Gobierno iraní contra posiciones israelíes.



Robles se refirió a las consecuencias que esa escalada de tensión puede tener en los contingentes españoles desplegados en Líbano y en Irak, "absolutamente" comprometidos en operaciones de paz.



Sobre la misión de la ONU en Líbano, que dirige un militar español, el teniente General Aroldo Lázaro y a la que España aporta 650 militares, reconoció que están en una situación "muy complicada" y manifestó su orgullo tanto por estos militares como por los que están desplegados en dos misiones en Irak, un país igualmente próximo a la zona actual de conflicto.



Respecto a si el veto que Estados Unidos interpuso ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU para reconocer a Palestina como estado de pleno derecho (y no mero observador) puede agravar la situación en la zona, Robles recordó que la posición de España es "muy clara".



Insistió en que para España es "absolutamente imprescindible" que se reconozca el Estado de Palestina, que haya dos Estados y que puedan convivir los dos, lo que ayudaría a la situación en la zona, como rafirma de manera reiterada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Además, considero "absolutamente imprescindible" que haya un alto el fuego, ya que las matanzas de civiles en Gaza "es algo que no se puede aceptar desde ningún punto de vista",



Junto al alto el fuego, pidió que los israelíes que tiene Hamás retenidos vuelvan a sus casas, ya que "no es admisible" que sigan privados de libertad.

