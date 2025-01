Francia quiere que Europa despierte, tras las declaraciones de Trump sobre Groenlandia

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, se mostró convencido de que Estados Unidos no invadirá Groenlandia tras las declaraciones de Donald Trump, pero considera que la Unión Europea debe despertar y ser consciente de que entramos en una época de "la ley del más fuerte".



En una entrevista este miércoles a la emisora France Inter, Barrot dijo que "somos un gran país en un gran continente que constituye el primer mercado del mundo y que debe afirmar sus principios y sus valores", antes de subrayar que Groenlandia forma parte de Dinamarca y por tanto es un territorio de la Unión Europea.



Insistió en que la "naturaleza profunda" de Estados Unidos es "contraria" con la idea del imperialismo, al ser preguntado por las palabras de Trump, que en una conferencia de prensa no descartó un posible recurso a la fuerza para sus ambiciones sobre el Canal de Panamá y Groenlandia.



No obstante, el jefe de la diplomacia francesa señaló que no hay que dejarse intimidar, sino que "hay que despertarse, reforzarse" también en el terreno militar.



"Está descartado -añadió- que la UE deje a otras naciones del mundo, sean las que sean y empezando por Rusia, que ataquen sus fronteras soberanas. Somos un continente fuerte, tenemos que reforzarnos más, tenemos que despertar".



El Gobierno francés y, sobre todo el presidente, Emmanuel Macron, están multiplicando en las últimas semanas los mensajes en dirección de los otros socios de la Unión Europea para asumir directamente su defensa, reduciendo su dependencia de Estados Unidos en la OTAN.