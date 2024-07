Joe Biden se retira como candidato a las elecciones de Estado Unidos

El presidente estadounidense, Joe Biden, decidió este domingo abandonar la carrera a la reelección, por el interés de su partido y del país, informó el mandatario a través de una carta.



"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato", apuntó el mandatario de 81 años.



Biden ha cedido así a las presiones de su propio partido después de su mediocre actuación en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca contra el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).



Decenas de legisladores y senadores le habían pedido en los últimos días que pasara el testigo a las nuevas generaciones del partido por su avanzada edad y por las dudas de que pudiera afrontar la campaña.



El presidente, que está aislado en su domicilio de Delaware recuperándose de la covid, explicó que en los próximos días, a finales de esta semana, se dirigirá a la nación para explicar su decisión.



"Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido", apuntó, y agradeció a la vicepresidenta Kamala Harris por ser "una socia extraordinaria en todo este trabajo".



En el texto no da, sin embargo, su apoyo explícito a la vicepresidenta como su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.



"Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí", afirmó Biden, quien apuntó que en los últimos tres años y medio se han logrado "grandes avances como nación".



"Sé que nada de esto se habría podido hacer sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo", afirmó.

¡Mira lo que tiene nuestro cabal de Youtube!