Keiko Fujimori gana la presidencia de Perú en su cuarto intento y se convertirá en la primera mujer electa del país

En su cuarto intento, la derechista Keiko Fujimori consiguió ganar unas elecciones presidenciales en Perú para tratar de alcanzar el sillón presidencial que ocupó durante diez años su difunto padre, Alberto Fujimori (1990-2000), al que tratará de emular con una reivindicación de su legado.

Por un margen de poco más de 40.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez, Fujimori es la ganadora de la elección y aguarda su proclamación como presidenta electa, con miras a asumir el mandato el 28 de julio para los próximos cinco años (2026-2031), donde reivindicará la figura de su padre, venerado por muchos pero denostado por otros tantos peruanos.

Tras haber sido derrotada en la segunda vuelta presidencial en las anteriores tres elecciones por estrechos márgenes, Fujimori será la primera mujer elegida presidenta por votación popular.

A sus 51 años, llegará a la Presidencia tras una década de inestabilidad política en el país, que ha tenido ocho presidentes en diez años, en una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría con votos del fujimorismo.

Por ello, sus detractores consideran que Fujimori ha gobernado en la sombra durante los últimos años, especialmente desde la caída en 2022 de Castillo, en cuyo nombre postulaba ahora Sánchez.

El retorno del fujimorismo

El anhelado triunfo supondrá el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú, 25 años después de que Alberto Fujimori dimitiera por fax desde Japón, tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción que lo llevó años después a ser detenido en Chile y extraditado a Perú para ser condenado por ello y por delitos de lesa humanidad.

A estos comicios Keiko llegaba con un 'antivoto' del 66 %, pues dos de cada tres peruanos no pensaban votar de ningún modo por ella, pero el 17,19 % de los votos válidos en primera vuelta fue suficiente para que pasara a la ronda decisiva, donde esta vez la moneda cayó de su lado por un estrecho margen.

La vida de Fujimori cambió a sus 16 años cuando su padre dio la sorpresa al ganar en 1990 las elecciones presidenciales al escritor Mario Vargas Llosa, y a los 19 años irrumpió activamente en la política al ser designada como primera dama tras el divorcio de sus padres, cargo que ejerció hasta el final del mandato de su padre.

Luego fue a estudiar a Estados Unidos, donde conoció al estadounidense Mark Vito, con el que se casó y tuvo dos hijas, Kyara y Kaori, y del que se divorció en 2022.

De la cárcel a la presidencia

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La heredera regresó a Perú en 2005 para liderar al fujimorismo en su objetivo de recuperar el poder y lograr la liberación de su padre, pero su largo camino hacia ese objetivo le costó tres duras derrotas electorales, un paso por la cárcel y la enemistad con su hermano menor, Kenji Fujimori.

En 2006 fue la congresista más votada y en 2016 logró mayoría absoluta en el Congreso, pero se enfrentó a su hermano al rechazar sus intentos de negociar con el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski un indulto para su padre, cuando ella buscaba la destitución del mandatario y lograr la absolución de las condenas a Alberto por la vía judicial.

Luego llegaron los procesos en su contra que le hicieron pasar casi año y medio en prisión preventiva, entre 2018 e inicios de 2020, hasta que el año pasado el Tribunal Constitucional la libró de llegar a juicio.

Ahora, Fujimori tiene por delante la misión de gobernar un país fuertemente dividido, entre los que creen en su figura como una opción para estabilizar el país y los que rechazan el regreso de la dinastía Fujimori.