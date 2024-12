Los últimos deportados de 2024 arriban a Guatemala desde Estados Unidos con temor a Donald Trump

Alrededor de un centenar de migrantes arribaron este viernes a la base de la Fuerza Aérea de Ciudad de Guatemala en los últimos cinco vuelos de deportación enviados por Estados Unidos, que expulsó a más de 59.000 personas de este país durante 2024 y algunos dudan intentar viajar de nuevo por temor a las promesas antimigrantes del presidente electo Donald Trump.



“Es la segunda vez que me deportan y voy a quedarme en mi pueblo y tratar de trabajar ahí. Me da miedo intentar llegar otra vez porque dicen que Trump trae ideas de deportar más gente”, dijo a EFE Andrés Gómez, un migrante de 23 años deportado este viernes.



Gómez, originario de la comunidad indígena de Nentón, en el extremo norte de Guatemala, llegó junto a otro grupo de unos 100 guatemaltecos, desde Alexandría (Virginia) en uno de los últimos cinco vuelos de deportación enviados por el Gobierno de Joe Biden este 2024.



Durante 2024, Estados Unidos envió más de 140 vuelos de deportación procedentes de Texas y Virginia con 59.504 deportados, según la actualización del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), a falta de consolidar los datos de los últimos cinco vuelos del año recibidos este viernes.



“Estuve 30 días detenido antes de la deportación es una experiencia muy triste. No quiero volver a vivirla”, dijo Gómez y agregó que ahora buscará trabajo en Guatemala para saldar la deuda que le dejó pagar a un coyote para intentar llegar a Estados Unidos.



En total, Guatemala recibió en 2024 a más de 74.600 deportados juntando las estadísticas de personas retornadas por Estados Unidos y México, de acuerdo con datos oficiales.



El próximo 20 de enero, Donald Trump retomará la presidencia de Estados Unidos con la tarea de cumplir su promesa de aumentar las deportaciones de migrantes irregulares, aplicando algunas políticas como redadas masivas.



Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que aún no existen acuerdos formales con Estados Unidos para recibir migrantes centroamericanos y agregaron que no han tenido reuniones con funcionarios del Gobierno entrante de Donald Trump para discutir este asunto.



De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, el próximo 3 de enero se retoman los vuelos de deportación y se espera un flujo aproximado de ocho vuelos semanales, que representa un promedio de mil deportados cada ocho días.



Las estimaciones oficiales del Gobierno de Guatemala aseguran que cada año unos 300.000 connacionales intentan migrar hacia Estados Unidos, principalmente por razones económicas.