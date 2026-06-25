La riqueza arqueológica y cultural de las antiguas civilizaciones maya y andina se despliega en la exposición "Maíz, oro y jaguar, civilizaciones antiguas maya y andina", actualmente presentada en el Museo de la Capital de Beijing, en China.

Tras dos años de organización, la exhibición reúne alrededor de 800 reliquias auténticas provenientes de México y Perú, ofreciendo a los visitantes un espectáculo cultural inmersivo que recorre la historia y creencia de estas civilizaciones.

Desde su inauguración el pasado 18 de mayo, cerca de 73,000 personas han visitado la exposición que incluye tres salas temáticas: El mundo de los mayas, los tesoros del rey y espíritus de la naturaleza.

La primera sala explora la civilización maya y presenta el mundo espiritual, así como la vida urbana de los antiguos mayas, enfocándose en los símbolos culturales como el maíz y el jaguar. Para los mayas, el maíz era la base agrícola y los animales significaban poder y fe.

En la exhibición resalta un campo rectangular utilizado para jugar fútbol, en el cual los mayas empleaban balones de caucho que se golpeaban con los brazos y caderas. No utilizaban el pie para patear el balón, a diferencia del fútbol moderno.

La segunda presenta los tesoros excavados en las ruinas de la tumba del señor de Sipán, revelando las costumbres funerarias únicas y las técnicas de elaboración de metales de la antigua civilización andina.

Mientras que la tercera sala destaca la estrecha relación entre humanos y animales en la antigua región centroamericana bajo el tema de "Hada de la Madre Naturaleza". Los animales eran considerados importantes y representaban la unión con los dioses.

Shao Xinxin, responsable de la exposición andina, indicó que la cultura latinoamericana es importante para China, por eso consideraron oportuno presentarla en el Museo de la Capital.

Esta exhibición combina antigüedad y tecnología moderna para facilitar la comprensión del público. En la sección dedicada a los mayas, proyecciones digitales animadas permiten explorar el uso original de los objetos y la vida cotidiana de esta civilización.

Wei Yi, encargado de la Exposición de Biodiversidad, explicó que en esta área se instaló una pantalla interactiva que muestra diversas reliquias que no pudieron ser trasladadas a China, permitiendo a los visitantes observar tanto los objetos como los sitios arqueológicos originales en Perú donde fueron descubiertos.

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Por su parte, Zhao Yazhuo, responsable de la exposición andina, subrayó que para el préstamo de las piezas peruanas, contrataron a una empresa como intermediaria que los pusiera en contacto con el Ministerio de Cultura de Perú y así contar con la colaboración de 11 museos locales.

En el caso de mexicano, el museo mantiene contratos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para tener el permiso del traslado de estos objetos hacia China.

Cabe destacar que hace 20 años el Museo Capital llevó estatuas budistas a México y aspira a continuar fomentando el intercambio cultural mediante futuras exhibiciones de reliquias originales. La muestra estará abierta al público hasta el 18 de octubre.