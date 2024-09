María Corina Machado: 'He decidido continuar luchando junto al pueblo venezolano'

La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien este lunes ganó el premio Václav Havel de Derechos Humanos que otorga anualmente el Consejo de Europa, mostró hoy su voluntad de "continuar luchando junto al pueblo venezolano".



"He decidido continuar luchando junto al pueblo venezolano", dijo Machado ante la Asamblea del Consejo de Europa, en un discurso por videconferencia.



La opositora, que se encuentra en la clandestinidad en su país, agregó: "estoy convencida de que es lo correcto, de que es mi papel, y por eso me eligieron como su líder para esta etapa de lucha".



El premio fue recogido por su hija, Ana Corina Sosa.



María Corina Machado, fundadora de la organización 'Súmate' y quien no pudo competir en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por estar inhabilitada para ejercer cargos públicos por una orden administrativa, subrayó la "importancia" del premio, no solo para ella, "sino, sobre todo, para todos los que luchan conjuntamente por la causa de la libertad en Venezuela".



Y se mostró "profundamente conmovida, honrada y agradecida por ser la primera latinoamericana en ganar esta distinción".



La venezolana recordó a Václav Havel, líder durante la Primavera de Praga en 1968 y primer presidente de la República Checoslovaca tras la caída del comunismo en ese país y aseguró que "a la luz de su legado (...) los venezolanos hemos identificado la raíz del problema para derrotar a la dictadura".



"Adherirse a nuestros valores fundamentales y mantener la verdad como nuestra bandera", afirmó.



Machado insistió en la "sonada derrota" del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio y en la victoria de Edmundo González Urrutia, quien "se ha visto forzado al exilio en España" desde el pasado 8 de septiembre.



Desde que el Consejo de Europa concedió por primera vez el Václav Havel al defensor de los derechos humanos bielorruso, Ales Bialiatski en 2013, la organización ha premiado a activistas del este de Europa, Turquía o China.



En anteriores ediciones lo ganaron el periodista turco Osman Kavala; el opositor ruso Vladimir Kara-Murza (2022); el activista por los derechos de la minoría uigur Ilham Tohti (2019); o la yazidí Nadia Mourad (2016).