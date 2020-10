Medios de Pionyang destacan la llamada de Kim Jong-un a mantener el "músculo militar"

Los medios norcoreanos recogieron este domingo el desfile celebrado un día antes para conmemorar el 75 aniversario del partido único, con especial énfasis en el discurso pronunciado por el líder del país, Kim Jong-un, y su llamada a mantener la "eterna seguridad" y el "fuerte músculo militar".

La agencia estatal norcoreana KCNA publicó varios artículos y una amplia cobertura fotográfica de las celebraciones que tuvieron lugar durante la madrugada del viernes al sábado en Pionyang, un horario inusual para este tipo de conmemoraciones del régimen, y que fueron retransmitidas más tarde en la víspera por la televisión norcoreana.

Durante los actos, el dictador norcoreano pronunció un discurso en el que expresó "sus sentidos agradecimientos y felicitaciones" a todo el pueblo norcoreano y a las fuerzas armadas por "haber logrado grandes victorias superando pruebas de una dureza sin precedentes y con unidad de mente", según recoge la agencia del régimen.

Kim Jong-un también manifestó su intención de "preservar la eterna seguridad" y el "fuerte músculo militar" del país con vistas a "avanzar hacia un nuevo desarrollo y prosperidad", según los fragmentos destacados por la KCNA, que también publicó el discurso íntegro pronunciado por el líder supremo.

El dictador aseguró asimismo que nunca usará dicha fuerza "para atacar" de manera preventiva, y no mencionó directamente a EE.UU. en toda su alocución, centrada en la pandemia y el resto de desafíos que ha encarado este año el empobrecido país asiático.

A pesar del tono aparentemente conciliador empleado por Kim en su intervención, Pionyang exhibió en el posterior desfile nuevo armamento de diverso tipo, empezando por un nuevo misil balístico de alcance intercontinental (ICBM).

Este nuevo ICBM tiene una envergadura mayor que la del Hwasong-15, el proyectil de mayor alcance probado por el régimen hasta la fecha, y según los expertos es el misil de combustible líquido más grande del mundo.

La KCNA no dio detalles del nuevo armamento exhibido, aunque mencionó que una de las columnas que desfilaron fue la Primera Compañía del Misil Balístico Intercontinental, que cuenta en su haber "con el logro de haber lanzado al espacio la dignidad y el poder de Corea el 29 de noviembre de 2017, causando terror en sus enemigos".

Esa fue la fecha del último test de un ICBM realizado por Pionyang, cuando probó precisamente el Hwasong-15, y desde entonces el régimen ha optado por buscar un acercamiento con EE.UU., aunque el proceso para acordar un proceso de paz y de desnuclearización lleva estancado desde la cumbre bitateral de Hanói de febrero de 2019.

Otras de las novedades exhibidas en el desfile incluyen unas lanzaderas erectoras móviles (TEL) de gran tamaño transportando el mencionado nuevo misil, y otro nuevo proyectil de alcance intermedio y combustible sólido (lo que agiliza su despliegue y dificulta su detección en contraste con un proyectil de combustible líquido).

Los medios norcoreanos se limitaron a destacar que el armamento mostrado era "ultra-moderno" y que simboliza "la disuasión nuclear para la auto defensa" de Corea del Norte, así como "una garantía para el futuro del país".

#NorthKorea showcased a previously unseen intercontinental ballistic missile at a predawn military parade in #Pyongyang to mark the 75th anniversary of the founding of its ruling Workers Party https://t.co/JviPbZDovg pic.twitter.com/lwRy9YBFCC pic.twitter.com/Niaj4JMCoW— Global.TV (@GlobalTelevsion) October 11, 2020