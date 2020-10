Militares azerbaiyanos y armenios se atribuyen ataques exitosos

Los militares de Azerbaiyán y Armenia se atribuyeron este jueves ataques exitosos en el quinto día de combates en la zona de Nagorno Karabaj, escenario de la mayor escalada delLconflicto azerbaiyano-armenio en poco más de un cuarto de siglo.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán informó de la destrucción anoche de varios convoyes del Ejército armenio, parte que acompañó con vídeos de los ataques.

Ayer también se informó que dos periodistas del periódico francés Le Monde resultaron heridos en un ataque artillero azerbaiyano en la región separatista de Nagorno Karabaj, informaron este jueves fuentes oficiales de Armenia.

"Los periodistas de Le Monde cayeron víctimas de un ataque artillero en la zona de la ciudad de Martuni (cerca de la línea de separación con las fuerzas azerbaiyanas). Hay dos heridos", dijo Hovhannes Movsisyan, representante de aparato del Gobierno armenio, a la prensa.

De acuerdo a datos preliminares, los heridos en el ataque son ciudadanos franceses, precisó la fuente.

Ambos periodistas están siendo trasladados por las fuerzas karabajíes a un hospital de la zona, agregó.

El canal ruso Dozhd también informó de que su editor jefe adjunto sufrió un ataque artillero en la zona de Martuni, pero no resultó herido en el incidente, que sí causó lesiones a un camarógrafo armenio de la cadena Armenia, informó el propio canal.

Cerca de dos centenares de periodistas, que representan a más de 50 medios extranjeros, se han acreditado ante el Ministerio de Exteriores de Armenia para cubrir la mayor escalada de las tensiones en Nagorno Karabaj desde la firma de un alto el fuego entre Armenia y Azerbaiyán en 1994, según la Cancillería armenia.

"En el curso de los ataques nocturnos, la artillería azerbaiyana asestó golpes demoledores contra las posiciones de las fuerzas armadas de Armenia en los territorios ocupados", agregó la nota de prensa castrense.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj (RNK), comunicó que sus unidades derribaron hoy un helicóptero militar azerbaiyano.

"El 1 de octubre, en el sector sur de la línea de contacto entre las fuerzas karabajíes y las azerbaiyanas, las unidades del ejército de defensa abatieron un helicóptero enemigo, que cayó en el territorio de Irán", precisó el parte militar de la RNK.

La Fiscalía General de Azerbaiyán denunció hoy que las fuerzas armenias "continúan castigando con fuego de artillería pesada localidades densamente pobladas", ataques en los que a día de hoy han muerto 16 civiles azerbaiyanos y otros 55 han resultados heridos.

Este miércoles, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, afirmó que la única condición para que cesen los combates es que las tropas armenias abandonen todos los territorios ocupados desde la guerra azerbaiyano-armenia que concluyó en 1994.

"Armenia sostiene que no hay alternativa a la solución pacífica (del conflicto). Ahora Azerbaiyán intenta resolver el problema por la fuerza, esperando concesiones unilaterales de Armenia y Artsaj (como llaman los armenios a Nagorno Karabaj). Y esto está descartado", declaró hoy el ministro de Exteriores armenio, Zogran Mnatsakanián.

Armenia and Azerbaijan defy calls for truce over disputed Nagorno-Karabakh region https://t.co/B7AMdBmVwC— BBC News (World) (@BBCWorld) October 1, 2020