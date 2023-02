OMS: Vacuna de covid puede reducir enfermedades del corazón

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se hizo eco de recientes estudios según los cuales la vacunación contra la covid-19 podría estar asociada con una menor probabilidad de sufrir ataques al corazón y otros problemas cardiovasculares entre las personas infectadas con el coronavirus.

"Las nuevas investigaciones aumentan las evidencias sobre los beneficios que tiene la vacunación y las dosis de refuerzo", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esta semana, investigadores de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai (Nueva York, EEUU) presentaron estos hallazgos.

"Los descubrimientos ponen de relieve una vez más por qué los gobiernos deben seguir vacunando y ofreciendo dosis de refuerzo a sus poblaciones, especialmente los grupos de mayor riesgo, tales como personas mayores y trabajadores sanitarios", aseguró el director general.

"Aunque el mundo está en una posición mucho mejor que la de hace tres años (cuando comenzó la pandemia), no debemos subestimar los riesgos del coronavirus y es importante por ello invertir en su estudio para desarrollar vacunas que ofrezcan mayor protección y reduzcan la transmisión", aseguró.

Se han administrado en el mundo 13.300 millones de dosis de vacunas anticovid (más de una y media por habitante del planeta), con las que cerca del 70 % de la humanidad ha recibido al menos una inoculación.

No se planea mutar el virus

Por otra parte, la "cámara oculta" en la que un supuesto directivo de Pfizer confiesa los planes "secretos" de la farmacéutica no prueba que la compañía esté mutando el virus de la covid-19, algo que no se ha logrado artificialmente, según la evidencia científica y expertos consultados por EFE Verifica.

Además, el video fue producido por Project Veritas, un grupo que ha difundido desinformación sobre las vacunas con anterioridad, y no hay evidencias que permitan probar que el protagonista trabajó en la farmacéutica y no es un intérprete.

EFE Verifica recibió una consulta en su canal de WhatsApp sobre una grabación viral en la que un hombre presentado como directivo de Pfizer asegura que están explorando "mutar" el virus de la covid-19 para "desarrollar preventivamente nuevas vacunas".

Diversas cuentas en redes sociales difunden las imágenes con afirmaciones como que la farmacéutica "está haciendo pruebas en monos para que el covid se vuelva más peligroso y así crear la necesidad para nuevas vacunas" y tan solo en Twitter acumula más de 47 millones de reproducciones.

El hombre que aparece en el video se presenta como Jordon Trishton Walker y le atribuyen el cargo de "director de Operaciones Estratégicas de Investigación y Desarrollo de Pfizer sobre ARNm".

Pese a la magnitud de las declaraciones, su huella digital es casi inexistente, con pocos rastros en línea, tampoco si se filtran los resultados de búsqueda para antes de la publicación de la grabación.

En resumen, la grabación viral no demuestra que Pfizer planee mutar el virus de la covid. El video está editado y no hay rastro del supuesto directivo ni pruebas de su relación con la compañía.