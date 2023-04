Papas fritas se relacionarían con la ansiedad y depresión

Comer frecuentemente frituras, como las papas fritas, se relacionaría con un 12 % más riesgo de padecer ansiedad y un 7% más de riesgo de sufrir depresión, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores chinos.

El estudio se realizó durante más de 11 años y contó con la participaron 140,728 personas. Los resultados fueron publicados en el número más reciente de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

La relación, sostiene la publicación, fue más pronunciada entre los consumidores masculinos y jóvenes.

Para realizar el análisis en los primeros dos años excluyeron a los participantes diagnosticados previamente con depresión. Al final, hallaron un total de 8,294 casos de ansiedad y 12,735 casos de depresión en aquellos que consumieron comida frita durante el tiempo que duró la investigación.

Según los científicos, esto se produce porque al freír los alimentos "especialmente las papas" se forma un compuesto llamado acrilamida, el cual "induce comportamientos similares a la ansiedad y la depresión a través de la neuroinflamación mediada por el estrés oxidativo".

"El análisis multiómico mostró que la exposición crónica a la acrilamida induce alteraciones en el metabolismo de los lípidos cerebrales y neuroinflamación", explican los autores.

Agregan que la acrilamida promueve la peroxidación lipídica y el estrés oxidativo, que participan en la neuroinflamación cerebral.

Los investigadores recalcan que no hay necesidad de entrar en pánico por los efectos adversos de la comida frita, pero mantener un estilo de vida saludable y reducir el consumo de alimentos fritos puede ser útil para la salud mental además de la salud en general.

Otro riesgo en el consumo de comida frita está en sentido opuesto debido a que las personas con depresión y ansiedad pueden acudir a la denominada ‘comida reconfortante’ para aliviar los síntomas del padecimiento.

Los alimentos poco saludables y la mala nutrición pueden bajar el estado de ánimo y hacer progresar una condición de salud mental, según apuntan estudios anteriores.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!