Parlamento venezolano comienza el último año del quinquenio legislativo 2021-2026

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de amplia mayoría chavista, comienza este domingo el último año del periodo 2021-2026, en el que el oficialismo retomó el mando tras cinco años en manos de la oposición.



Desde que el chavismo recuperó el Poder Legislativo al ganar las elecciones de diciembre de 2020 -en las que no participó la oposición mayoritaria-, la AN está presidida por Jorge Rodríguez, con Iris Varela como primera vicepresidenta hasta enero de 2023, cuando fue sustituida por Pedro Infante.



La primera tarea extraordinaria que asumirá la AN tras su instalación será la de juramentar al presidente del Gobierno el próximo 10 de enero, fecha en la que el actual mandatario, Nicolás Maduro, prevé acudir al Parlamento para asumir el poder, al reivindicar su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio.



Sin embargo, la oposición mayoritaria insiste en que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, que también reclama el triunfo y tacha de fraude el resultado oficial, por lo también asegura que tomará posesión del cargo.



El Parlamento venezolano está conformado por 277 diputados desde 2021, 110 más que en los periodos anteriores, en los que contaba con 167 legisladores, número que decidió el fallecido presidente Hugo Chávez cuando llegó al poder en 1999 y extinguió el Congreso y el Senado -que sumaban 260 escaños- para dejar una sola cámara.



De los 277 diputados actuales, 256 son chavistas, 20 de la oposición minoritaria alineada con el oficialismo y uno de la Alternativa Popular Revolucionaria, coalición de izquierda conformada por políticos críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro.



Este año es el último del periodo parlamentario, por lo que, antes de que finalice 2025, se deben celebrar elecciones legislativas, de las que saldrán los diputados que sustituyan a los actuales y comiencen su andadura el 5 de enero de 2026 para el siguiente quinquenio.