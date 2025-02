Pekín protesta ante embajador panameño después de que Panamá no renovase acuerdo con China

El ministro asistente de Exteriores de China Zhao Zhiyuan trasladó este viernes una protesta formal al embajador panameño en el país asiático, Miguel Lecaro Bárcenas, por la decisión de Panamá de no renovar el acuerdo de cooperación con China sobre el proyecto de infraestructuras de las Nuevas Rutas de la Seda.



Zhao aseguró que su país "lamenta profundamente" la decisión de la nación centroamericana y señaló que, bajo el marco de las Nuevas Rutas de la Seda, "la cooperación práctica entre China y Panamá en diversos campos se ha desarrollado rápidamente, ha logrado una serie de resultados fructíferos y ha traído beneficios tangibles a la nación y al pueblo panameños".



"Dar marcha atrás y navegar contra el viento en las Nuevas Rutas de la Seda va en contra de las expectativas de los pueblos chino y panameño y no favorece los intereses vitales de Panamá", indicó el funcionario, según un comunicado publicado este sábado por la Cancillería china en su página web.



Zhao enfatizó que "China respeta la soberanía y la integridad territorial de Panamá, y aboga por que todos los países, grandes o pequeños, sean iguales, se respeten entre sí y cumplan sus promesas".



"China se opone firmemente a los esfuerzos de Estados Unidos para socavar deliberadamente las relaciones entre China y Panamá y difamar y socavar la cooperación de las Nuevas Rutas de la Seda mediante presiones y amenazas", declaró Zhao, que comunicó su esperanza de que "Panamá tome la decisión correcta basándose en la situación general de las relaciones bilaterales y los intereses a largo plazo de los dos pueblos, eliminando las interferencias externas".



Por su parte, el embajador panameño aseveró que su país "concede gran importancia a sus relaciones con China", según la Cancillería del país asiático.



El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que dejará caducar el acuerdo de cooperación con China sobre el proyecto de infraestructuras de las Nuevas Rutas de la Seda después de reunirse el pasado domingo con el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.



Mulino explicó que trasladó a Rubio su decisión de no renovar el memorándum de entendimiento de las Nuevas Rutas de la Seda, firmado con China en noviembre de 2017, bajo el mandato del entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela.



En varias ocasiones, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con "tomar" el canal de Panamá y criticado la decisión del fallecido expresidente Jimmy Carter (1977-1981) de negociar los tratados que permitieron la transferencia del canal a Panamá, un proceso que se completó en 1999. Además, Trump ha asegurado que el canal está bajo control de Pekín.



China, mientras, ha insistido en que no participa ni en la gestión ni en la operación del Canal, que reconoce como una "infraestructura internacional neutral" en cuyos asuntos "nunca ha interferido".



Las Nuevas Rutas de la Seda es una iniciativa de inversiones y cooperación comercial impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, en 2013 para vincular a China con Europa, Oriente Medio, África y, más recientemente, América Latina, algo que ha despertado inquietud en Washington ante la creciente influencia del gigante asiático en la región.