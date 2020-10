La primera dama Melania Trump dice que tiene "síntomas leves" de COVID-19 y se siente "bien"

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, dijo este viernes que tiene "síntomas leves" de COVID-19 y se encuentra "bien", horas después de que su marido, el presidente estadounidense Donald Trump, revelara que ambos han dado positivo por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

"Gracias por el amor que nos están transmitiendo. Tengo síntomas leves, pero en general me encuentro bien. Espero recuperarme rápidamente", escribió la primera dama en un corto mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Su tuit llegó poco después de que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, confirmara que Donald Trump también tiene "síntomas leves" de COVID-19.

"Él sigue no solo con buen ánimo, sino con mucha energía. Hemos hablado varias veces esta mañana. Como cada mañana, me ha comunicado las cinco o seis cosas que quiere que haga", afirmó Meadows a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump anunció esta madrugada que él y su esposa habían dado positivo por coronavirus, y en un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, detalló que ambos "están bien y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".

El mandatario canceló la agenda que tenía prevista para este viernes, que incluía un mitin en el estado clave de Florida, y planea permanecer en cuarentena, lo que ha dado un vuelco a la campaña electoral a apenas un mes de las elecciones del 3 de noviembre.

En otro tuit esta madrugada, Melania Trump reconoció que su diagnóstico de COVID-19 es el mismo que han recibido "demasiados estadounidenses este año", dado que Estados Unidos es el país con más casos y muertes por coronavirus.

"Nos sentimos bien y yo he pospuesto todos mis compromisos. Por favor, asegúrense de tener cuidado y todos juntos lo superaremos", añadió la primera dama.

Barron, el hijo de 14 años de Trump y Melania que vive con ellos en la Casa Blanca, ha dado negativo en la prueba de COVID-19, al igual que Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, que son asesores del mandatario y están en contacto frecuente con él.

Al menos dos figuras cercanas a los Trump han dado positivo hasta ahora: la asesora del presidente Hope Hicks, cuyo contagio se hizo público este jueves, y la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado), Ronna McDaniel, quien fue diagnosticada el miércoles y estuvo con el presidente hace una semana.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020