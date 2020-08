Putin admite planes de intervención en Bielorrusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, hizo hoy realidad los peores temores de la oposición bielorrusa y de Occidente, al asegurar que Rusia está dispuesta a intervenir en la antigua república soviética con fuerzas policiales si la situación lo exige.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko "planteó que le gustaría que le ofreciéramos, en caso de necesidad, la ayuda necesaria. Yo le dije que Rusia cumplirá con sus obligaciones", aseguró Putin en una entrevista con la televisión pública.

Putin, que hasta ahora no se había manifestado sobre los sucesos en la vecina Bielorrusia, admitió hoy que Lukashenko le pidió ayuda cuando estallaron las protestas antigubernamentales tras las controvertidas elecciones presidenciales del 9 de agosto.



La entrevista coincidió con el anuncio de que el jefe del Kremlin se encontraba de visita en Crimea para inaugurar la mayor autopista de la península. La prensa local y bielorrusa no dudó en recordar el envío de los "hombrecillos verdes" -unidades militares especiales rusas sin distintivo- a la península en 2014 para consumar la anexión rusa del territorio ucraniano.

Entonces, la intervención rusa fue condenada por casi toda la comunidad internacional, mientras ni siquiera los mayores aliados de Putin, incluido Lukashenko, reconocieron la anexión. Putin, que ha tenido sus más y sus menos con el líder bielorruso en los últimos años, explicó que Lukashenko le había pedido formar un "contingente de miembros de las fuerzas del orden".

"Y lo hice. Pero acordamos también que éste no será utilizado mientras la situación no se descontrole", dijo Putin en la entrevista con el canal de televisión "Rossía 1". Precisó que dichas fuerzas no serán desplegadas mientras "elementos extremistas", con la tapadera de "eslóganes políticos", no organicen disturbios violentos y "comiencen a quemar coches, casas, bancos y a asaltar edificios administrativos". "En la conversación llegamos a la conclusión de que ahora no hay dicha necesidad y espero que no la haya. Y por eso ese contingente no lo utilizamos", insistió Putin.



El jefe del Kremlin admitió que Rusia tiene "obligaciones" con Bielorrusia en el marco de acuerdos y tratados multilaterales -la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), el brazo armado del espacio postsoviético- y bilaterales, entre los que mencionó la Unión Estatal ruso-bielorrusa, que Lukashenko se negó a firmar el pasado año.

Subrayó que dichos tratados obligan a sus Estados miembros a "ayudarse mutuamente en defensa de la soberanía, las fronteras exteriores y la estabilidad". "No hay necesidad de ocultar nada. Allí está así escrito", añadió.

Mientras tanto el Consejo Coordinador Opositor de Bielorrusia condenó hoy el anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la creación de un contingente policial especial para intervenir en la antigua república soviética en caso de necesidad.

"El consejo coordinador considera inadmisible la creación de formaciones armadas en territorio ruso o de cualquier otro Estado con el fin de ser utilizadas en territorio bielorruso. Esto contradice el derecho internacional y la posición de la sociedad bielorrusa", señalaron los opositores en un comunicado citado por el portal AFN.by.

Los opositores lamentaron que Rusia haya conformado una reserva de agentes del orden para ser utilizados en Bielorrusia a solicitud del presidente, Alexandr Lukashenko, quien debería "ser el garante de la Constitución".

El consejo coordinador acusó de incoherencia al mandatario bielorruso, quien anteriormente "declaró en reiteradas ocasiones que la injerencia externa en los asuntos internos de Bielorrusia era inadmisible".

"Los mecanismos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva deben ser activados exclusivamente en caso de una invasión armada. No vemos que en Bielorrusia existan condiciones para que la situación se descontrole", indicaron los opositores, al recordar que las protestas que sacuden al país son "exclusivamente pacíficas"