Rector electoral venezolano: irregularidades en comicios afectan a veracidad del resultado

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Juan Carlos Delpino denunció este lunes "irregularidades" durante los comicios presidenciales del 28 de julio, con lo que, a su juicio, se perdió confianza en la integridad del proceso, así como en los resultados anunciados, que dieron como ganador a Nicolás Maduro.



"Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señala la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados", indicó Delpino, afín a la oposición, en un comunicado publicado en X, a casi un mes de la celebración de los comicios, desde cuando se desconoce su paradero.



El rector explicó que ante el desalojo de los testigos electorales en varios centros de votación del país, la falta de transmisión del "código QR a la data center de los comandos", y la falta de solución efectiva del jaqueo denunciado por el ente electoral, le hicieron tomar la decisión de no acudir a la sala de totalización de los resultados de la votación la noche del 28.



"Como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados", añadió.



Asimismo, dijo que el 29 de julio declinó la invitación del presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, para asistir al acto de proclamación de Maduro, al mantener -dijo- una postura de desacuerdo con la "falta de transparencia en el proceso".



Delpino indicó que, tras los comicios, el ente electoral suspendió las auditorías de verificación ciudadana, datos electorales, telecomunicaciones, lo que, dijo, afectó la "cadena de confianza de la auditoría" y generó "incertidumbre".



"En cuanto a la convocatoria con relación al recurso interpuesto ante la Sala Electoral del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia), no asistí a la misma ya que considero que la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial", sostuvo.



El rector explicó que se debe convocar a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas de escrutinio que tiene el CNE, con las que tienen los diferentes comandos de campaña y que "las mismas sean auditadas por veedores internacionales y certificadas de manera independiente".



El CNE proclamó ganador a Maduro sin haber publicado aún los resultados desagregados, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que Edmundo González Urrutia, ganó la contienda por un amplio margen, y avala su afirmación con el "83,5 % de las actas" que asegura haber recabado a través de testigos y miembros de mesa el día de los comicios.



Dichas actas, que la oposición publicó posteriormente en una página web, carecen de validez para el oficialismo, que las califica de "falsas".



Entretanto, el Supremo -presidido por la chavista Caryslia Rodríguez- convalidó el jueves los resultados anunciados por el CNE, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.