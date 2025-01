Rusia insta a Trump a escuchar opinión de los groenlandeses tras propuesta de anexión

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Foto: EFE

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, instó este martes a Estados Unidos a escuchar antes que nada la opinión de los habitantes de Groenlandia tras la propuesta de anexión de esa autonomía danesa del presidente electo, Donald Trump.



"Pienso que para empezar hay que escuchar a los groenlandeses", afirmó el jefe de la diplomacia rusa en su rueda de prensa anual.



Lavrov señaló que Rusia "escuchó a los habitantes de Crimea, los habitantes del Donbás y los habitantes de Jersón y Zaporiyia para comprender su actitud respecto al régimen que llegó al poder tras el golpe de estado ilegal (que tuvo lugar en Ucrania en 2014) y que fue rechazado por ellos".



Trump dijo la semana pasada que no descartaba el uso de la fuerza o de sanciones económicas para hacerse con Groenlandia, unas declaraciones matizadas posteriormente por su futuro vicepresidente, J.D. Vance.



Esta isla ártica de dos millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto por el hielo) y apenas 56,000 habitantes goza desde 2009 de un nuevo estatuto que reconoce el derecho de autodeterminación.



La mayoría de partidos y de la población defienden la separación de Dinamarca, pero la mitad del presupuesto de la isla depende de la ayuda anual de Copenhague y los intentos por aumentar los ingresos con su riqueza mineral y petrolera han fracasado de momento por las dificultades y el elevado coste de extracción.



El ministro de Exteriores ruso trató de quitar peso no solo a los recientes llamados de Trump de tomar el control de Groenlandia, sino también otros, como anexionarse Canadá o recuperar el canal de Panamá, ya que para ello, "primero tiene que ocupar el despacho" oval en la Casa Blanca.



"En este momento todas estas explicaciones, iniciativas, cavilaciones en voz alta no tienen un efecto práctico, por ello es necesario esperar a que la nueva Administración formule sus enfoques oficiales", dijo.



Aseveró que los estadounidenses, a los que el presidente saliente Joe Biden "deja una gran cantidad de problemas", y todos aquellos en el resto del mundo que "están interesados en un papel constructivo de EE.UU. en la solución de diversas crisis.



"No pueden no intranquilizarnos esas incomprensibles salidas de tono. No se puede excluir una violación del derecho internacional con el avance en el Ártico", alertó la víspera Valentina Matviyenko, presidenta del Senado ruso.



Recordó anteriores intentos por parte de Washington de ampliar su control de la plataforma continental ártica, algo que dijo hay que evitar a toda costa.



"No se puede permitir una violación del derecho internacional en perjuicio de otros (...) Para Rusia el Ártico tiene una importancia estratégica y geopolítica enorme", recordó.



Y añadió que "el Ártico debe ser un territorio de paz y concordia".