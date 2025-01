Senador presenta resolución para que Panamá rompa con China

El senador Eric Schmitt (republicano de Missouri), presentó ayer una resolución “que pide al Gobierno de Panamá” que corte sus vínculos políticos y económicos con China y las empresas chinas.

Hoy estoy tomando medidas para asegurar el Canal de Panamá al presentar una resolución que pide a Panamá expulsar a los funcionarios vinculados con China de los puertos del canal; he dejado claro que nuestra seguridad nacional es importante, ahora es momento de ponernos a trabajar, expresó Schmitt.

La resolución no vinculante, co patrocinada por los senadores Tom Cotton (republicano de Arkansas), Roger Marshall (republicano de Kansas) y Katie Boyd Britt (republicana de Alabama), no obligará a tomar ninguna acción, pero Schmitt dijo que espera que envíe una señal a Panamá y al presidente Donald Trump de que el Congreso controlado por los republicanos está listo para actuar en sus ambiciones de política exterior.

“Creo que esta es una oportunidad para que Panamá haga lo correcto”, dijo Schmitt al Washington Post. “Ya escucharon lo que tiene que decir el presidente Trump y espero que escuchen lo que tiene que decir el Senado de Estados Unidos”.

Esta semana, Schmitt se hizo eco de la afirmación de Trump de que Panamá ha violado los tratados y alega que la participación de empresas estatales chinas y compañías afiliadas en el desarrollo, la construcción y la gestión del canal “pone en tela de juicio” la capacidad de Panamá y Estados Unidos “de defender la neutralidad del canal y garantizar su seguridad operativa”.

El miembro del Comité de las Fuerzas Armadas alega que China controla ambos extremos de ese canal. Ahora tienen puertos en ambos lados. Están vigilando nuestros barcos que pasan por él, nuestros buques de guerra. El 78% de la actividad comercial que pasa por ese canal es actividad comercial estadounidense. Es inaceptable que la China comunista tenga ese nivel de influencia y control sobre el canal de Panamá. Por eso creo que esta especie de doctrina Monroe, el riesgo hemisférico occidental, es correcta”.

Creo que hemos estado distraídos durante demasiado tiempo”, señaló Schmitt en una entrevista, refiriéndose a las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos. Trump, dijo, está apuntando a un tema importante y llevando a Estados Unidos “de regreso a un lugar donde estamos cuidando nuestros intereses nacionales fundamentales y entendiendo que China es nuestro principal adversario, y el siglo XXI se definirá por quién gane esta competencia”.

Otro legislador republicano, el representante Dusty Johnson (republicano de Dakota del Sur), presentó a principios de este mes un proyecto de ley en la Cámara para autorizar al presidente a iniciar negociaciones para adquirir el canal de Panamá.

El expresidente Ernesto Pérez Balladares exclamó que sería una cobardía de Panamá romper relaciones con China sin justificación. Panamá es soberana y puede tener relaciones con el país con el que le dé la gana.