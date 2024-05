Sin noticias del presidente iraní horas después del accidente aéreo

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, se encuentra en paradero desconocido tras horas de infructuosas búsquedas después de que el helicóptero en el que viajaba se estrellase en una zona montañosa del noroeste del país.



"No hay nuevas noticias por el momento”, afirmó el portavoz del Gobierno, Ali Bahadori Jahromi, en su cuenta de X.



Bahadori afirmó que el país vive “momentos difíciles” y llamó a los iraníes a tener paciencia y a orar.



Las autoridades no han explicado la causa del accidente del helicóptero en el que viajaba Raisí junto al ministro de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, entre otros altos cargos, en la zona de Varzeqan, en la provincia de Azerbaiyán Oriental.



El ministro del Interior, Ahmad Vahidi, confirmó a la televisión estatal el “aterrizaje forzoso” del helicóptero presidencial, que formaba parte de un convoy de tres aparatos, dos de los cuales llegaron a su destino sin problemas.



Las autoridades iraníes pusieron en marcha un amplio dispositivo con al menos 46 equipos de rescate para hallar el aparato, pero las operaciones se han visto afectadas por el mal tiempo, la lluvia y la densa niebla, cuando ya ha oscurecido en Irán, informó la Media Luna Roja.



Pese a las operaciones, los equipos de rescate aún no han llegado al lugar donde se cree que realizó un “aterrizaje forzoso” el aparato en los bosques de Aras Baran.



“Debido a las desfavorables condiciones climáticas y al difícil acceso a la zona, la operación de búsqueda es complicada y no existe posibilidad de realizar búsquedas con drones y helicópteros”, indicó la Media Luna Roja a medios iraníes.



Indicó que cuatro equipos se "han acercado” a las coordenadas donde se produjo el accidente.



La televisión estatal iraní mostró imágenes de equipos de rescate en las labores de búsqueda. Todoterrenos conduciendo por carreteras rurales con mucha niebla y grupos de personas en un lugar aparentemente montañoso.



Mientras tanto cientos de personas se congregaron en las ciudades sagradas de Mashad y Qom para rezar por el bienestar del mandatario ultraconservador, según imágenes emitidas por la televisión estatal.



Raisí había inaugurado este domingo una presa junto con su homólogo azerbaiyano, Ilham Alíev, en la frontera entre los dos países, un proyecto que los mandatarios calificaron como un paso adelante en las relaciones bilaterales.



El mandatario ultraconservador llegó al poder en 2021, tras imponerse en las elecciones presidenciales con la participación más baja en la historia de la República Islámica.



Durante su Gobierno se ha intensificado la represión contra activistas, mujeres y críticos con el régimen.

