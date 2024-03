Tailandia aprueba la ley de matrimonio igualitario

El Parlamento tailandés aprobó este miércoles la ley de matrimonio igualitario, el paso legislativo más importante para convertir a Tailandia en el tercer país de Asia en legalizar las uniones entre personas LGTBI.



La nueva ley fue aprobada en su tercera y última lectura con 399 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones en la Cámara Baja, dominada por la coalición gubernamental liderada por el partido Pheu Thai.



Algunos de los diputados que intervinieron en la sesión de hoy lucieron banderas y adornos con los colores de la bandera arcoíris LGTBI y celebraron la aprobación con aplausos y abrazos.



Entre los cambios fundamentales que incluye está la denominación de un matrimonio de "un hombre y una mujer" a "dos personas" y la modificación en el estatus legal de "marido y mujer" a una "pareja casada" sin género, además de garantizar a las uniones LGTBI los mismos derechos de los que disfrutan actualmente las heterosexuales.



"Considero que este éxito es parte del consenso de la sociedad tailandesa. Trabajar juntos para crear una sociedad de igualdad y no discriminar. Especialmente el género y la formación de familia, que son derechos humanos básicos que el Estado debe garantizar", apuntó en las redes sociales el primer ministro, Srettha Thavisin.



El mandatario, uno de los candidatos del Pheu Thai para liderar el país, se comprometió a impulsar las leyes LGTBI durante la campaña de cara a las elecciones de mayo de 2023, aunque estas leyes cuentan con un inusual consenso entre todos los partidos del país.



"Juntos caminamos hacia una sociedad de igualdad y respeto a la diversidad", subrayó "orgulloso" Srettha, que trata de impulsar la candidatura de Bangkok para organizar la capital del Orgullo Mundial LGTBI en 2028.



Por su parte, el líder de la formación progresista Avanzar (Move Forward), Pita Limjaroenrat, uno de los partidos que impulsaron desde hace años este cambio, publicó en la red social X un emoticono de un arcoíris en señal de apoyo a la aprobación del Legislativo.



Tras la aprobación hoy de esta legislación, que empezó a debatirse en el Parlamento el pasado 21 de diciembre, aún debe superar un par de pasos formales hasta convertirse en ley, como lograr el respaldo final del Senado y su publicación en el boletín oficial del Estado tras ser rubricada por el rey de Tailandia.



Una vez entre en vigor, aproximadamente a finales de año, Tailandia se convertirá en el tercer país asiático en reconocer el matrimonio igualitario, tras Taiwán y Nepal, y el primero en el sudeste asiático, una región donde los retrocesos de los derechos LGTBI son palpables en países como Indonesia, Malasia o Brunéi.



Pese a que el país cuenta con una de las comunidades LGTBI más grandes y visibles de toda Asia, los activistas ponderan que las conservadoras leyes tailandesas no reflejan los cambios y actitudes de la sociedad en las últimas décadas.



El año pasado, la Cámara Baja ya había debatido varios proyectos de ley similares, pero no llegó a aprobar ninguna propuesta antes de la disolución del Legislativo previo a las elecciones, en las que el reformista Avanzar se impuso con una arrasadora victoria, aunque no consiguió formar Gobierno.



Taiwan se convirtió en 2019 en el país pionero de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y desde entonces se han casado allí más 10.000 parejas homosexuales.



Nepal, en la vanguardia de los derechos LGTBI en el Sur de Asia, reconoció en noviembre de 2023 la primera unión homosexual al dar legitimidad al matrimonio de un hombre y una mujer trans, mientras que en febrero de este año registró su primer matrimonio entre dos mujeres.



Japón es otra de las naciones asiáticas que podían continuar con la apertura, ya que en los últimos años sus tribunales y autoridades locales han dado una serie de pasos que conceden ciertos derechos para estas parejas y abren el camino para una futura legalización.

