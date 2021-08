Talibanes prohíben a los afganos ir al aeropuerto durante las evacuaciones

Los talibanes anunciaron este martes que para evitar que continúe el caos en el aeropuerto de Kabul, a partir de este momento los ciudadanos afganos no podrán ir al aeródromo, una medida que dificultará los intentos de Estados Unidos y de otras naciones de evacuar a los aliados afganos vulnerables en el país.

"El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) está tratando realmente de controlar la situación. Ahora el camino al aeropuerto ha sido cerrado. Los afganos no están autorizados a ir allí, (sólo) los extranjeros pueden ir", dijo en una rueda de prensa en Kabul el principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid.

El portavoz aseguró que han impedido a los afganos ir porque la multitud cada vez es mayor y "existe el peligro de que la gente pierda la vida, puede haber una estampida", y además culpó a los estadounidenses de algunas de las muertes en la zona.

"Los estadounidenses están haciendo algo diferente: cuando hay una multitud, disparan, y la gente muere. Sí, disparan a la gente, y queremos que (los afganos) estén a salvo de esto", reveló Mujahid.

El aeropuerto de Kabul ha dejado escenas dramáticas con decenas de miles de personas tratando de abandonar el país en los vuelos de evacuación, provocando estampidas y una situación de caos que ha dejado casi una decena de muertos desde la toma de Kabul por parte de los talibanes el pasado 15 de agosto.

En este contexto, el portavoz del movimiento islamista quiso garantizar a los afganos que no hay motivos para que traten de huir, "no hay peligro": "Regresad a vuestras casas, a vuestros trabajos, a la vida normal", dijo, y pidió a Estados Unidos que no anime más este éxodo.

"Les pedimos a los estadounidenses que cambien su política y no alienten a los afganos a que se vayan, no alienten a nuestros ingenieros, médicos, militares... Los necesitamos, necesitamos su talento, no los lleven a otros países. En lugar de que trabajen para vosotros en empleos ordinarios, déjenlos trabajar aquí", subrayó.

Además, en la segunda rueda de prensa ofrecida por los insurgentes desde que tomaron el poder, Mujahid reiteró que los talibanes no están dispuestos a permitir una extensión del periodo de evacuación más allá del 31 de agosto próximo, la fecha prevista en un principio para que las tropas extranjeras abandonen el país.

"Estados Unidos debe evacuar a toda su gente antes del 31 de agosto. La prórroga de esta fecha sería una decisión unilateral y contraria a nuestro acuerdo con ellos", remarcó, después de que se hablase de una posible prolongación de la fecha al no disponer de tiempo suficiente para evacuar a todas las personas previstas.

El portavoz además se refirió a otros temas fundamentales como el retorno de las mujeres a sus puestos de trabajo, en medio de las denuncias de algunas profesionales de que se les ha impedido el acceso a sus trabajos.

Según el representante talibán, los líderes trabajan en un plan que establezca los requerimientos y garantías que permitan a las mujeres que ocupan puestos en la administración y otros sectores el retorno a la vida laboral de una manera segura y coordinada.

Mujahid negó también la persecución de algunos ciudadanos afganos, como periodistas, activistas, militares u otras figuras relevantes que han sido críticas con el movimiento extremista.

"No tenemos una lista, no perseguimos a nadie. Nos hemos olvidado de todo. Estamos tratando de traer la paz. Nuestro único objetivo es construir nuestro país", sentenció.

