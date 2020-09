Tribunal turco condena a 40 cadenas perpetuas al autor de atentado en Estambul

Un tribunal turco ha condenado este lunes a 40 cadenas perpetuas a Abdulkadir Masharipov, autor del atentado yihadista en el que murieron 39 personas en una discoteca de Estambul el 31 de diciembre de 2016.

Versión impresa

Masharipov, de nacionalidad uzbeca, estaba acusado de haber ametrallado con un arma automática a la clientela del club Reina, en la orilla del Bósforo, informa la agencia turca Anadolu.

Aunque Masharipov primero asumió la autoría de los hechos y admitió haber seguido órdenes del grupo yihadista Estado Islámico, (EI), revocó esta confesión ya el año pasado durante el juicio y reiteró su inocencia hoy.

"Ya he dicho en este tribunal que no reconozco estos crímenes, y lo repito. Hemos pedido un informe forense sobre las imágenes de cámaras de seguridad y las huellas dactilares, que son importantes indicios, pero no se ha aceptado. Se ha hablado de mi confesión ante la Policía. Esta confesión la hice bajo presión y tortura. Hay imágenes, pueden pedirlas. Pido mi absolución", dijo Masharipov hoy.

El tribunal, sin embargo, ha considerado probado que el acusado entró en la Nochevieja de 2016 en la discoteca y disparó contra los clientes de forma indiscriminada, además de lanzar granadas de mano, antes de huir.

Masharipov fue detenido diecisiete días más tarde en Estambul e identificado por la comparación con las imágenes de cámaras de seguridad en el barrio de Ortaköy, donde se hallaba la discoteca. A la sentencia de 40 cadenas perpetuas, una por cada víctima y una por "vulnerar la Constitución", se añaden 1.368 años de cárcel por "homicidio en (grado de) tentativa" de 79 personas que resultaron heridas y por portar ilegalmente armas.

Además, el tribunal ha condenado a 1.432 años de prisión por colaboración en los mismos delitos a otro acusado, Ilyas Mamasharipov, quien compartió vivienda con Masharipov durante veinte días y supuestamente le trasladó instrucciones del EI.

Doce acusados en el juicio, en el que se juzga a 60 personas, fueron condenados a 12 años de cárcel por "formar parte de una organización terrorista", en referencia al Estado Islámico.

VEA TAMBIÉN: Índice de contagio de coronavirus en Nueva York se mantiene desde hace un mes por debajo del 1%

Entre ellos se cuentan tanto la esposa de Masharipov, Zarina Nurullayeva, como Yasser Mohamed Salem Radown, supuestamente un alto cargo del Estado Islámico bajo el nombre de "Abu Yihad", que transmitía instrucciones a Masharipov.

Tres acusados recibieron penas de siete años y medio por "formar parte de una organización terrorista", entre ellos Tene Traoré, una ciudadana francesa que vivía con Masharipov, aparentemente casada con él por el rito islámico. Un total de 48 acusados recibieron penas de entre seis y nueve años por este delito, mientras que 11 fueron absueltos de todos los cargos.