Trump espera conversar con Mulino el viernes para hablar del Canal de Panamá

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que tiene previsto conversar el viernes con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, para hablar sobre el Canal de Panamá y de los compromisos anunciados tras la visita del secretario de Estado Marco Rubio al país centroamericano.



"Creo que vamos a hablar con Panamá el viernes. Esencialmente, se han comprometido a ciertas cosas, pero no estoy contento con ello", aseguró el mandatario desde el Despacho Oval en la Casa Blanca.



"Estamos intentando llegar a un acuerdo sobre el Canal de Panamá", indicó Trump, que volvió a criticar que la influencia de China en este importante paso marítimo haya aumentado en los últimos años, pese a que Estados Unidos, dijo, lo construyó y equivocadamente lo cedió a Panamá con los Tratados Torrijos-Carter de 1977.



Mulino anunció el domingo que dejará caducar el acuerdo de la nueva Ruta de la Seda con China, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien visitó Panamá para presionar en contra de la supuesta influencia de China en el canal y sus puertos.

La nueva Ruta del Cinturón y la Ruta de la Seda es una iniciativa de inversiones y cooperación comercial impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, en 2013 para vincular a China con Europa, Oriente Medio, África y, más recientemente, América Latina.

En declaraciones a la prensa tras aterrizar en El Salvador, Rubio explicó que durante la reunión del domingo mantuvo una "conversación sincera" con Mulino, a quien describió como "un amigo de Estados Unidos".



Sin embargo, subrayó que cuando Estados Unidos entregó el control del canal en 1999 lo hizo a Panamá y no a China, país cuyas empresas, dijo Rubio, controlan hoy los dos accesos a la vía.



"Expresé estas frustraciones. Entiendo que es un tema delicado en Panamá. No queremos tener una relación hostil con Panamá, no creo que la tengamos. Pero tuvimos una conversación sincera y respetuosa", detalló el jefe de la diplomacia estadounidense, quien además puso en valor la cooperación migratoria con el Gobierno panameño.