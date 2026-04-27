Asamblea suspende debate sobre bioetanol

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó suspender la discusión del proyecto No.443 sobre el bioetanol, que se encontraba en segundo debate hasta la semana pasada.

La decisión se tomó con el voto de 55 diputados y la abstención de uno, tras una reunión previa entre los jefes de bancada con la directiva del Órgano Legislativo en la que se llegó a este acuerdo.

El debate de la propuesta había iniciado con la presentación del informe de minoría, el cual fue rechazado.

El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, dijo que la suspensión se aprobó porque el pueblo panameño necesita estar claro en que consiste el uso del bioetanol.

La reunión de la directiva ampliada del Legislativo se extendió varias horas lo que provocó que la sesión del lunes iniciará con más de dos horas de retraso.

Al suspenderse el debate del proyecto sobre el bioetanol, se cerró la sesión permanente y se abrió una nueva sesión.

El Pleno de la Asamblea se encuentra en su última semana de sesiones del segundo periodo ordinario, que concluye este 30 de abril.'



Este jueves, 30 de abril, culmina la última legislatura del segundo periodo de sesiones.

El tercer periodo de sesiones inicia el 1 de julio, cuando debe escogerse una nueva directiva.

Ese día José Raúl Mulino cumple 2 años en el poder.

Luego, entrará en receso por dos meses, a menos que sea convocado a sesiones extraordinarias por el presidente de la República.

Y es que existe interés del Ejecutivo en que se apruebe, lo más antes posible, la ley de Sustancia Económica, legislación que forma parte de una serie de pasos que se requieren para que el país sea excluido de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.

Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que se están en los puntos finales para que el proyecto esté listo para ser presentado, en primera instancia, al Consejo de Gabinete y, luego, a la Asamblea.