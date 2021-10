Autor de correos presentados cómo prueba en juicio por supuestos pinchazos, será dejado en evidencia

La defensa de Ricardo Martinelli se prepara para su desahogo probatorio, el cual incluiría la presentación de evidencias digitales, con lo que se demostraría que el exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, fue el autor del caso de los supuestos pinchazos.

Esto lo haría el equipo de defensa de Martinelli, luego de que la fiscalía, por temor, decidiera no presentar una sola evidencia digital en la audiencia, luego de anunciar más de 15 pruebas dentro del auto de apertura a juicio por este caso.

Alfredo Vallarino, abogado defensor, indicó que la no presentación de evidencias digitales por parte de la fiscalía obedece a que cuando lo hicieran aparecería que el autor de la misma fue Rolando López Pérez.

"A pesar de esto, nosotros tenemos pruebas periciales para acreditar ese tipo de situaciones", sentenció el abogado.

Otra de las irregularidades que salieron en el juicio con el desahogo probatorio de la fiscalía, es cómo parte de la evidencia material que se le negó a la defensa por años, el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar se la entregaba a los testigos.

Esto salió a la luz pública con el contrainterrogatiorio a José Stoute, quien así lo reconoció en su comparecencia al juicio.

Ante esto, Vallarino señaló que los documentos que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había puesto en reserva, el testigo alegremente le indicó que se los habían entregado en laFiscalía Auxiliar.'

"Para nosotros, este es un caso sucio, cochino, es una maleantería lo que han hecho y los vamos a poder demostrar gracias a Dios. Esa gente (la fiscalía) no siguió presentando testigos porque yo creo que ya les empezó a dar vergüenza, ya por lo menos eso tiene, ya que testigo que pasa por allí, testigo que pasa una vergüenza grande", explicó el jurista.

El presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalista (APAP) explicó que eso es algo que el país va a conocer.

"La fiscalía anunció que tenía más de 70 testigos, nos trajeron menos de 20, son unos mentirosos, la semana pasada dijeron que tenían uno más y trajeron tres. Hace dos días dijeron que traerían tres, trajeron dos, porque no pueden sustentar este caso", expresó.

Quien también reaccionó a la forma en que terminó la fiscalía su desahogo probatorio, fue el propio Martinelli, quien reiteró que es el primer interesado en que se haga justicia.

"Esto ha sido una pérdida de tiempo para el país, yo quiero que se haga justicia, pero no una justicia política, ni mediática, como lo que han tratado de hacer estos señores", dijo.

Añadió que dentro del expediente no hay una sola prueba en su contra.

"A mí no me han vinculado con nada, yo no tengo nada que ver y soy inocente, lo probé antes y lo volveré a probar ahora. Aquí no quisieron abrir los correos porque el día que los abran se demostrará que los hizo Rolando López, los hizo el Consejo de Seguridad", enfatizó.

Martinelli puntualizó que lo que han hecho con él ha sido un "descaro".

El juicio se va a retomar el próximo martes 26 de octubre y se iniciará con la presentación de pruebas por parte de la defensa de el expresidente.

Una vez superada esta etapa del proceso, las partes deben realizar sus alegatos finales, para luego darle paso al Tribunal de Juicio Oral para que entre en la deliberación y dar su veredicto.

Esto lo deben hacer en un tiempo no mayor de 24 horas, según el Código Procesal Penal. Luego, el Tribunal, en días posteriores, debe sustentar a las partes el sentido de su fallo.

