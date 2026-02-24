Autoridad del Tránsito se prepara para el inicio de clases

Ante el inicio de las clases, el próximo lunes, 2 de marzo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha realizado cambios en la inversión de vías que se aplica hacia Panamá Oeste.

Este miércoles se realizó la primera prueba de lo que será el nuevo horario de inversión que, en el caso del tramo entre Panamá Pacífico y el Banco de Desarrollo Agropecuario (Avenida de los Mártires) será de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.

Para el regreso al oeste, la inversión de vías en este tramo se adelantó media hora e iniciará a las 2:00 p.m. para terminar a las 8:00 p.m.

En la autopista Arraiján La Chorrera, la inversión desde TCT en Vista Alegre hasta el puente de Burunga, se realizará entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

En horas de la tarde, la inversión se habilitará en este tramo de la autopista de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Simón Henríquez, director general de la ATTT, manifestó que la idea es generar la retroalimentación con los conductores, pasajeros y transportistas sobre la efectividad de la medida y de ser necesario se les realizará ajustes.

En cuanto a las calles de la capital, con el inicio de las clases, se reactiva la inversión de carriles en la Vía Israel.'

1.2

millones de vehículos están registrados en el distrito capital. 80

mil vehículos diarios es el promedio de vehículos que se desplaza entre la Ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

Henríquez comunicó que desde el lunes la inversión se aplicará en esta avenida, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., en el tramo comprendido entre Atlapa y Multiplaza.

De igual forma, en la concurrida vía Santa Elena en todo su trayecto desde la intersección con vía Porras hasta la vía Cincuentenario.

"La intención es que aprovechemos estos espacios, planifiquemos el uso de las vías alternas que existen para no aglomerar las diferentes avenidas del área metropolitana", sostuvo el director de la ATTT.

En la Avenida Boyd Roosevelt, conocida como Transístmica, la Autoridad del Tránsito evaluará la efectividad de los intercambiadores, tipo herradura, que fueron, recientemente, inaugurados en la entrada de La Cabima y Ciudad Bolívar.