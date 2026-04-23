Canal ha experimentado aumento en cantidad de gaseros que lo cruzan

Hay un mayor volumen de barcos cruzando por el Canal de Panamá, pero esto no significa que esté congestionado, aclaró su administrador, Ricaurte Vásquez.

Lo normal es que por la vía interoceánica transiten entre 36 y 37 buques por día, pero ha habido ocasiones en este año en que la cifra a 40 barcos.

Sin embargo, en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), están seguros que los ingresos mejoren este año, no por la guerra en Medio Oriente, sino por la confianza de la ruta.

"La confiabilidad del servicio es crítica. Cuando esta ruta deje de ser confiable, como ha pasado en otros canales, la gente toma previsiones y busca, siempre, otras alternativas. El hecho de que este país esté enfocado en asegurar que sus clientes van a recibir el servicio que ellos esperan, y dependiendo del precio que quieran pagar o que puedan pagar por él, nosotros tenemos que darle el servicio y darle el tránsito", respondió Vásquez.

Gaseros

En lo que sí ha incidido el conflicto bélico es en el cruce de barcos que portan gas licuado.

El administrador del Canal precisó que en enero transitaron cuatro buques de gas natural licuado, mientras que en el último mes, la cantidad se elevó a 15 embarcaciones.

Estos buques utilizan más las esclusas Neopanamax que las tradicionales.'



Los portacontenedores y los barcos que llevan manufacturas de hierro y acero, son los que más utilizan el Canal de Pacífico a Atlántico.

Lo que más se mueve del Atlántico al Pacífico es petróleo y sus derivados, y granos.

En las nuevas esclusas ocupan el segudo lugar en tránsitos, mientras que en las antiguas se ubican en quinto.

Los barcos que pagan la más alta tarifa fija por tránsito son los Neopanamax portacontenedores de más de 10,000 TEU, con $300,000.00; seguidos de los Neopanamax portacontenedores con menos de 10,000 TEU, que pagan $200,000.00.

Vásquez recordó que uno de los principales proveedores de gas licuado es Catar y este país ha sido afectado por la guerra y algunas plantas han sido hasta bombardeadas.

Y la necesidad de energía en el mundo es tal, que lleva a que los precios sean más altos.

"Esperamos que el conflicto no sea permanente. Si se convierte en permanente, el estado del mundo va a estar en una situación totalmente diferente a como comenzamos este año", expresó el administrador del Canal.

Durante la primera mitad del Año Fiscal 2026 (de octubre de 2025 a marzo de 2026), se registraron 6,288 tránsitos, lo que representa un incremento interanual de 224 tránsitos.

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Durante el mismo período, transitaron 254 millones de toneladas, aproximadamente, 5% más que las 243 millones de toneladas del mismo período del año fiscal anterior.

Clima

Vásquez informó que han comenzada a trabajar en todos los procesos de ahorro de agua, ante un eventual Fenómeno del Niño .

Agregó que las estimaciones hechas indican que para el próximo año, en la ACP se espera el fenómeno.

La autoridad especificó que la planificación en el Canal no se elabora de la noche a la mañana, sino para el próximo año, los siguientes 18 meses y para la próxima década.

También, cuenta con una experiencia acumulada de lo que aconteció en 2023 y 2024, la cual está en la memoria de la organización.

En esos dos años, hubo restricción en el tránsito diario de buques, hasta llegar a cerca de 20, debido a la extensa sequía que afectó la cuenca del Canal.