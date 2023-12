Cifra de inscritos, alejada de resultados electorales

La cifra de personas inscritas en los partidos políticos, en Panamá, jamás han influido en los resultados para elegir al presidente de la República, lo cuál genera la interrogante de por qué los ciudadanos se adhieren a determinado colectivo.

La respuesta sobre lo que motiva a la población a inscribirse en los partidos políticos, según analistas, es el clientelismo, el cual ha sido utilizado como una herramienta de los políticos en Panamá para sumar adherentes.

El analista político, Jaime Porcell, indica: "La razón que se inscriben las personas en los colectivos es el clientelismo, en el PRD podría haber una transmisión genética que dice que como sus familiares han sido PRD se inscriben".

"La gente se inscribe, porque le dicen que le van a conseguir un empleo, le dan un salve, es puro clientelismo, y cuando va a la elección vota por quien le da la gana, porque considera que cumplió con inscribirse, no hay inclinación ideológica. Además quien impulsó a inscribirse luego se pierde y no hay un compromiso", expresa Porcell al referirse al hecho de por qué el número de inscritos no influye en los resultados de los comicios.

Plantea que la dirigencia de los partidos políticos no tienen un proyecto de lealtad, de ser leales al partido, sino que hay es puro clientelismo.

Agrega que "debe haber una lealtad y afinidad con las personas, aparecen solo en tiempo de elecciones".

Considera Porcell, que el peor pronosticador de elecciones son las cifras de adherentes. "Si hubiese correlación positiva entre cifras de inscritos y resultados, el PRD no hubiese perdido, llevaría siete elecciones presidenciales ganadas, pero como hemos visto ninguno llega siquiera cerca a la cantidad de adherentes que tienen".'

9

partidos políticos legalmente constituidos hay en la actualidad en Panamá. 6

elecciones generales se han desarrollado después de la invasión a Panamá.

Resalta que hay una falta de ideología de los partidos y el problema económico que enfrentan muchas personas y ceden a tomar determinada decisión de inscribirse.

En tanto Danilo Toro, quien también es analista político, destaca que no hay ninguna relación entre el número de adherentes y los resultados de elecciones porque nunca ha sido determinante.

Considera que solo hay un partido para lo cual la cifra ha sido importante y es gobernante PRD, todos los demás partidos han estado fuera de una relación entre inscripción y voto.

No obstante, recuerda que a pesar de la situación del PRD, ha perdido elecciones, porque su dirigencia no ha sido capaz con los créditos que ha tenido de hacer que todos sus inscritos o por lo menos la mayoría de esos voten por el candidato.

"Ese partido (PRD) lo que ha hecho es pelearse internamente desde aquella famosa campaña de elecciones primarias entre Balbina Herrera y Juan Carlos Navarro, tuvo una baja fulminante en su votación y no ha vuelto a recuperarse y ahora en esta elección va a ser peor, porque tiene tres candidatos presidenciales, así que la tendencia se le va a convertir en algo mucho más fuerte", relata Toro.

Al igual que Porcell, Danilo Toro señala que todos los partidos han apostado al clientelismo, "el clientelismo se ha convertido en una religión política y los políticos no tienen ni la capacidad académica, ni la formación política, ni el compromiso social de hacer política con las herramientas adecuadas. La inmensa mayoría, hay excepciones, pero en término de promedios apuestan al clientelismo de una manera salvaje, se trata de clientelismo puro y salvaje".

Toro cree que los votantes se hipnotizan, "solo se dan cuenta cuando ya le toca pagar un altísimo precio, entonces es cuando explotan crisis, cuando explotan tragedias se dan cuenta que tocaron fondo, pero normalmente eso dura muchos años, cuando llega a un punto de no más y en materia de clientelismo es un proceso que dura tiempo y este país no ha apostado a la formación a elevar el nivel o calidad de la votación de la militancia política y por lo tanto el clientelismo sigue siendo una herramienta de trabajo utilizada todavía por los distintos partidos políticos y políticos.

Expresa el analista que "en Panamá el clientelismo sobrevive sobre la manipulación, el clientelismo es una consecuencia de la manipulación, como la manipulación es el objetivo es el fin manipular al votante, el clientelismo es un mecanismo probado de cierta eficacia para poder manipular a los votantes".