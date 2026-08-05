Combustibles continúan a la alza, con el último ajuste

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las negociaciones con Irán se han vuelto a retomar para llegar a un acuerdo.

Esas palabras fueron suficientes para calmar un poco las especulaciones sobre el precio del petróleo a nivel mundial.

En el caso de Panamá, para este viernes se esperan nuevos aumentos de la gasolina y el diésel, comunicó la Secretaría Nacional de Energía.

La gasolina de 95 octanos pasará a costar $1.273 por litro, que en galones es $4.82, siete centavos más.

Por su parte, la gasolina de 91 octanos se conseguirá a $1.194 el litro, lo que es $4.52 el galón, cinco centavos más que en la actualidad.

En el caso del diésel, quedará en $1.339 el litro, que en galones es $5.07, un incremento de 26 centavos, el más significativo.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, los aumentos responden a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, "que han generado aumento en los precios internacionales del crudo y sus derivados, impactando directamente en la estructura de costos local".

26

centavos el galón es el aumento que se dará en el diésel desde este viernes. $5.07

costará el galón de diésel desde este viernes en Panamá y Colón, con el último ajuste tarifario.

La tendencia en los últimos días en el mercado internacional es a la baja, debido a las declaraciones de Trump, lo que podría incidir en que haya una rebaja para el próximo ajuste tarifario en Panamá.

Mientras, los nuevos precios estarán vigentes desde las 6:00 a.m. de este viernes, 7 de agosto hasta las 5:59 a.m. del viernes, 21 de agosto.

El presidente estadounidense aseguró que decidió suspender la operación militar después de recibir solicitudes de Irán y de otros países de la región para evitar una escalada del conflicto.

Según explicaron medios internacionales, la propuesta contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo, además de avanzar hacia una solución sobre el programa nuclear iraní.

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