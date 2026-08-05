Costa Rica busca destrabar disputa comercial y frenar tensiones bilaterales con Panamá

El Gobierno de Costa Rica envió este miércoles a Panamá una propuesta para poner fin a una disputa comercial por la exportación de bienes agropecuarios costarricenses que mantienen ambos países desde 2019, y que recientemente ha sido motivo de tensión en las relaciones bilaterales.

El Ministerio de Comercio Exterior costarricense (COMEX) detalló que la propuesta va en dos vías: la primera para atender el reclamo de Costa Rica sobre productos cuyo ingreso a Panamá se encuentra bloqueado; y la segunda para responder a las quejas de Panamá acerca de productos de interés suyos.

Costa Rica propone que los dos gobiernos se comprometan a acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que examine una apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra un fallo que favoreció a Costa Rica.

"Esto permitiría que la apelación sea efectivamente resuelta, dado que el Órgano ante el que Panamá presentó su apelación no está operativo desde diciembre de 2019. Ambos gobiernos se comprometerían a respetar el resultado de los árbitros internacionales", indicó el COMEX en un comunicado.

La otra parte del plan es que ambos Gobiernos firmen un memorando de entendimiento, mediante el cual Costa Rica se comprometería a "realizar gestiones para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar, las cuales se realizarían con el acompañamiento de un organismo internacional para generar la mayor confianza en el procedimiento", explicó el COMEX.

La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, viajará la próxima semana a Panamá y se reunirá el martes con su colega de ese país, Julio Moltó, dijo a EFE una fuente del COMEX.

"Estamos proponiendo una alternativa ágil para que muy pronto se restablezca el comercio bilateral. Esto permitiría llevar prosperidad a los productores y más opciones a los consumidores de ambos lados de la frontera y, además, contribuiría a las buenas relaciones que deben imperar entre ambos países", declaró Trejos.

Un caso que ha tensado las relaciones bilaterales

El pasado 15 de mayo, en el marco del Día del Agricultor y a una semana de haber asumido la presidencia, la gobernante de Costa Rica, Laura Fernández, denunció el "bloqueo comercial" de Panamá y ordenó al canciller Manuel Tovar impulsar "acciones internacionales" frente al problema.

Esa declaración tensó los nexos, generalmente cordiales, entre ambos países, y provocó una respuesta del presidente panameño, José Raúl Mulino, quien dijo estar "sorprendido" por el tono de Fernández y anunció la suspensión de venta de energía a Costa Rica como medida de "reciprocidad" diplomática el pasado 21 de mayo.

Costa Rica y Panamá mantienen la disputa por las restricciones impuestas por las autoridades panameñas en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña debido a pruebas científicas "insuficientes".

En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica, pero Panamá presentó una apelación en enero de 2025 ante un órgano que, según Costa Rica, no está operativo desde 2019.

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Panamá también ha argumentado que durante años, sus productores y exportadores han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales impuestas por las autoridades costarricenses, lo que ha causado afectaciones significativas a empresas, empleos y sectores productivos.