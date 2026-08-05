Vuelven a cambiar la fecha de liberación de Sean 'Diddy' Combs

La fecha prevista para la liberación de Sean "Diddy" Combs volvió a cambiar.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) actualizó por sexta ocasión el registro del productor musical, quien ahora tiene previsto recuperar su libertad el 20 de febrero de 2028. Hasta hace pocos días, la fecha figuraba para el 24 de enero de 2028.

El nuevo ajuste se produce después de que Combs protagonizara un altercado con otro recluso en el Centro Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses de prisión. Tras el incidente, el empresario fue enviado temporalmente a aislamiento, aunque las autoridades no han explicado si ese episodio está relacionado con la modificación de su fecha de salida.

Desde que ingresó al sistema penitenciario, el calendario de liberación del artista ha cambiado en múltiples ocasiones. Inicialmente, estaba previsto que abandonara la prisión en mayo de 2028, pero posteriormente la fecha fue modificada varias veces por razones que la BOP no ha detallado públicamente.

Combs fue condenado en 2025 por dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. En el mismo juicio fue absuelto de las acusaciones más graves, entre ellas tráfico sexual y asociación ilícita, cargos por los que podía enfrentar cadena perpetua.

Mientras cumple su sentencia, el productor participa en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias y su equipo legal mantiene una apelación con la que busca revocar la condena o conseguir una reducción de la pena.

La nueva actualización de la fecha de liberación volvió a generar comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron por qué el registro ha sufrido tantos cambios en los últimos meses.

Hasta el momento, la Oficina Federal de Prisiones no ha ofrecido una explicación oficial sobre esta última modificación.