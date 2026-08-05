Panamá
Ricardo Martinelli anuncia que será operado de la columna: "Voy a salir con una columna biónica"
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Ricardo Martinelli anunció que se someterá a una cirugía de columna donde le colocarán 34 tornillos y prometió regresar a Panamá.
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El expresidente Ricardo Martinelli, anunció a través de un mensaje dirigido a sus seguidores que se someterá a una intervención quirúrgica en la columna vertebral, en la que se le colocarán 34 tornillos para corregir afecciones de salud que lo han aquejado en los últimos años.
Martinelli expresó sentirse optimista frente al procedimiento médico, destacando que el objetivo principal de la operación es recuperar movilidad y mejorar su condición física general antes de emprender su retorno al país.
"Estoy feliz porque mañana (jueves) me voy a operar la columna vertebral (...) Le doy gracias a Dios por todos los parabienes que me ha dado en la vida y le pido a todos ustedes que me pongan en sus oraciones", adelantó Martinelli en un mensaje colgado en sus redes sociales.
Detalles del procedimiento y mensaje sobre su retorno
El exmandatario se refirió con su particular estilo al impacto del procedimiento en su anatomía, al tiempo que ratificó su compromiso de volver a suelo panameño tras culminar la etapa de recuperación médica.
"Son 34 tornillos que van de arriba abajo, voy a salir con una columna vertebral biónica. Lo importante es que va a mejorar mi calidad de vida y voy a regresar a mi país", prometió el exmandatario panameño.
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