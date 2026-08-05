"Bolota" Salazar propone quitar la custodia de menores vinculados al crimen y juzgarlos como adultos

El diputado Jairo "Bolota" Salazar anunció que presentará ante la Asamblea Nacional una iniciativa legislativa con un doble enfoque drástico: endurecer las penas para menores infractores y traspasar al Estado la tutela de aquellos jóvenes cuyos padres afirmen no poder controlarlos.

La propuesta busca frenar el uso de niños y adolescentes por parte de grupos criminales como el sicariato, una práctica que, según el parlamentario, se aprovecha de los vacíos de la legislación vigente sobre menores de edad.

"Los jóvenes de 13 años para arriba tienen que ser condenados como adultos porque están siendo reclutados por las pandillas, quienes les dan órdenes de matar sabiendo que no tienen el castigo adecuado", argumentó Salazar.

Pérdida de custodia y castigos a los padres

El elemento más controversial de la propuesta apunta directamente al entorno familiar. Salazar planteó la necesidad de revisar las normas sobre la autoridad parental, señalando que muchas familias han perdido el control sobre sus hijos y que esto no debe quedar en la impunidad.

El diputado sostuvo que se deben fortalecer instituciones estatales como la Escuela Vocacional de Chapala para que sirvan de refugio o correccional cuando la familia fracase en su rol formador: "La madre que no pueda con su hijo, que lo entregue al Estado", aseveró.

Sin embargo, advirtió que la entrega o la falta de control no eximirá de culpa a los tutores legales:

"Tiene que haber un castigo ejemplar para un padre que tenga la custodia y estos menores estén asesinando y el padre diga que no puede", enfatizó.

Finalmente, Salazar cuestionando además la postura de los organismos de derechos humanos frente a las víctimas de los menores infractores.