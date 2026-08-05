Panamá estrena buses eléctricos en el Casco Antiguo: inversión supera el millón de dólares

Con una inversión que supera el millón de dólares, el Gobierno de Panamá puso en funcionamiento este miércoles una flota de cinco buses 100% eléctricos destinados al transporte colectivo en el Casco Antiguo de la capital. Las unidades, gestionadas por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y operadas por la empresa MiBus, prestarán servicio en la ruta habitual M. 5 de Mayo – Casco Antiguo.

El presidente José Raúl Mulino encabezó el acto oficial de inicio de operaciones frente al Palacio de Las Garzas. Durante el recorrido inaugural, el mandatario destacó la importancia de modernizar la movilidad urbana en un centro histórico caracterizado por un alto flujo de turismo y constante actividad comercial.

"Estamos muy complacidos de tener hoy esta exhibición de los buses que van a recorrer el circuito del Casco Antiguo, ayudando a que este sector no se congestione de carros ni se contamine con el uso de vehículos a gasolina", señaló el mandatario.

Tecnología de punta y accesibilidad universal

Las nuevas unidades de transporte sostenible cuentan con capacidad para 60 pasajeros cada una y fueron diseñadas para responder a estándares modernos de eficiencia, seguridad y confort:

Sostenibilidad: Sistema de tracción con tecnología cero emisiones, freno regenerativo y suspensión controlada electrónicamente.

Seguridad avanzada (ADAS): Alertas preventivas ante colisión frontal o con peatones, monitoreo de distancia y cambio involuntario de carril, respaldado por un circuito cerrado de 7 cámaras de vigilancia.

Accesibilidad: Piso bajo con rampa abatible, espacios acondicionados para sillas de ruedas y coches de bebé, además de señalización en sistema Braille.

Conectividad: Acceso a Wi-Fi gratis para los pasajeros y telemetría en tiempo real.

Con este proyecto interinstitucional, se busca dinamizar el turismo en Panamá y los comercios del sector, al tiempo que se promueve una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente en la capital.