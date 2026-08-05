Placas 2026: más de 125 mil vehículos afectados por el retraso en la entrega

Panamá sigue arrastrando el atraso en la entrega de las placas de circulación 2026, una situación que ya afecta a más de 125 mil vehículos en todo el país y que ha obligado a los municipios a implementar medidas temporales para evitar que los conductores queden fuera de circulación.

El problema surgió luego de que no se realizara a tiempo la licitación para adquirir el material con el que se confeccionan las nuevas placas, cuyo diseño debía entrar en vigencia este año y mantenerse hasta 2030, como establece la Ley 214 de 2021.

Mientras la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aseguró a inicios de año que el proceso avanzaba con el Centro Vocacional de Chapala, esa institución aclaró que su función se limita a fabricar las placas una vez recibe el material adjudicado por el Estado.

Municipios aplican medidas temporales

Ante la falta de las nuevas láminas, varios municipios han optado por entregar permisos temporales de circulación de hasta seis meses y habilitar ventanillas especiales para renovar gratuitamente los comprobantes de circulación.

La medida beneficia tanto a propietarios con placas vencidas desde diciembre de 2025 como a unos 5 mil vehículos nuevos que aún esperan recibir sus láminas.

Conductores enfrentan inconvenientes

La falta de placas ha generado problemas para realizar trámites con aseguradoras, formalizar contratos relacionados con vehículos y aumenta el riesgo de sanciones durante los operativos de tránsito.

Aunque la ATTT informó el pasado 31 de marzo que comenzó la distribución de un primer lote de 19,940 placas con el nuevo diseño 2026-2030, estas fueron destinadas únicamente a vehículos de primer ingreso, por lo que el atraso para el resto del parque vehicular aún continúa.