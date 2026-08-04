La Prensa ha recibido pagos por pautas en diferentes gobiernos

Corporación La Prensa ha sido beneficiada con pautas del Estado, tanto en la presente administración gubernamental como en las anteriores. Empresas públicas como Etesa han pautado a La Prensa en este gobierno

De igual forma, lo hizo la Zona Libre de Colón en septiembre de 2025 por 642 dólares, documentos encontrados en el portal Panamá Compra.

Y si se revisan contrataciones anteriores, realizadas en los pasados dos gobiernos, se encuentran servicios de publicidad que fueron pagados por diversas entidades del Estado.

Estas aparecen con más frecuencia en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).

Por ejemplo, destaca que al inicio de ese gobierno, la Asamblea Nacional, cuyo presidente era Adolfo Valderrama, pagó la cifra de $4,399.84 al medio por la publicación de un suplemento sobre la comparecencia de la contraloría Gioconda Torres de Bianchini (q.e.p.d.) al Pleno de la Asamblea, el 27 de agosto de 2014.

Otra institución que pagó a La Prensa por pautas fue el Banco Nacional de Panamá que desembolsó más de $735 mil en seis contratos con el medio impreso, incluyendo uno por $240,000.00.

La Asamblea Nacional también pagó pautas al diario, de las que fueron hallados tres contratos por $7,784.80.'



Corporación La Prensa ha recibido pagos en concepto de publicidad de los tres órganos del Estado en los últimos gobiernos.



En Panamá Compra los contratos que más aparecen son los gestionados en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).



No es la primera vez que el medio impreso cuestiona el reparto de la publicidad estatal, sin embargo, no coloca los contratos que ha recibido.



Por lo general, los medios televisivos son los que más reciben pagos del Estado en concepto de publicidad oficial.

A nivel del Gobierno Central, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuó cuatro pagos por monto de $295,530.17.

Y Tocumen, S.A., empresa que administra el Aeropuerto Internacional de Tocumen ejecutó varios pagos al medio de comunicación por diversos montos que suman cerca de $125.000.

Este medio también constató un pago realizado a La Prensa por la Dirección General de Contrataciones Públicas, por $3,852.00.

Y el pago por pautas publicitarias que recibió La Prensa también provino del Órgano Judicial.

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Fueron compras menores que totalizaron un poco más de 23 mil dólares.

Incluso, Corprensa recibió 67 contratos directos de publicidad con diferentes instituciones estatales entre el año 2010 y 2011, cuando el presidente era Ricardo Martinelli Berrocal, como destaca una información de Panamá América.

Este martes, La Prensa publicó una nota sobre el reparto de la publicidad en el actual gobierno, en el que por ningún lado menciona lo que ha recibido este medio impreso en lo que va de este quinquenio.

Tampoco, se puede dejar de lado, el acuerdo de cooperación que suscribió La Prensa con el Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv), en abril de 2025.

Como parte del acuerdo, Sertv facilitaría videos de eventos, programas y transmisiones, además de brindar espacios para la inclusión de cuñas televisivas en Sertv y Sertv Deportes y de cuñas radiales en Nacional FM y Crisol FM.