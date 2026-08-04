La Contraloría General de la República refrendó el contrato para la construcción de mejoras a la planta potabilizadora de Pacora.
Los trabajos estarán a cargo de Constructora Urbana, S.A. (CUSA) y su costo asciende a 6 millones 74 mil 390 dólares ($6,074,390).
La empresa presentó la propuesta menos onerosa de un grupo de siete que entregaron sus ofertas.
Este proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como propósito rehabilitar y modernizar los sistemas de captación e impulsión de agua cruda para garantizar la capacidad de producción requerida.
Además, busca optimizar los procesos unitarios de tratamiento (coagulación, floculación, sedimentación y filtración) mediante la renovación de equipos y mejora de infraestructuras.
Se implementarán sistemas automatizados de control y monitoreo que permitan una operación eficiente de la planta.
También, se mejorarán los sistemas de dosificación de productos químicos para asegurar un tratamiento efectivo.'
7
millones de galones de agua potable produce esta potabilizadora por día.
6
millones de dólares serán destinados para realizarle mejoras.
Y se busca rehabilitar las instalaciones auxiliares y edificaciones para garantizar condiciones adecuadas de operación y mantenimiento.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.