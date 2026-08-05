Panamá
Funcionarios públicos recibirán su décimo tercer mes este jueves
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Este pago, según la Contraloría, inyectará liquidez al comercio y a la economía nacional.
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El Gobierno Nacional desembolsará este jueves 6 de agosto un total de 164.8 millones de dólares correspondientes a la segunda partida del Décimo Tercer Mes, beneficio que llegará a 300,046 servidores públicos en todo el país.
Según informó la Contraloría General de la República, la mayor parte de los recursos, $96.4 millones, será destinada a funcionarios del Gobierno Central.
El resto se distribuirá entre entidades descentralizadas, empresas públicas, municipios, patronatos e intermediarios financieros.
La distribución contempla 45.9 millones de dólares para entidades descentralizadas, $7.9 millones para empresas públicas, $7.2 millones para municipios, $6.3 millones para patronatos y $894 mil para intermediarios financieros.
La Contraloría indicó que este pago permitirá a miles de familias afrontar compromisos económicos y, al mismo tiempo, inyectará liquidez al comercio y a la economía nacional.
El pago corresponde a la segunda de las tres partidas del Décimo Tercer Mes que reciben anualmente los servidores públicos y trabajadores del país conforme a la legislación vigente.
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