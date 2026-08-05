Entidades no bancarias inyectan más de $4,596 millones al mercado crediticio

Con un aumento cercano al 1% en su cartera, el sector no bancario abarca a más de 2.17 millones de clientes y se consolida como pieza clave para el acceso al financiamiento y la inclusión financiera.

El ecosistema crediticio en Panamá mantiene un comportamiento dinámico impulsado por el desempeño de las entidades no bancarias, las cuales, en conjunto con el sistema bancario tradicional, continúan ampliando las opciones de financiamiento y la construcción del historial crediticio de millones de panameños.

Cifras reportadas por los agentes económicos en la plataforma de APC Experian revelan que, al cierre de junio de 2026, las entidades no bancarias registran una cartera superior a los $4,596 millones, respaldada por más de 3.2 millones de referencias activas y alrededor de 2.17 millones de clientes. Este volumen refleja la aportación directa de sectores como comercio, telecomunicaciones, financieras, cooperativas y otras empresas al mercado nacional.

Crecimiento en carteras y desempeño por sectores

El análisis frente al año anterior muestra una evolución positiva en el segmento no bancario, logrando al cierre de junio de 2026 un crecimiento cercano al 1% en su cartera de crédito en comparación con junio de 2025. Este incremento estuvo acompañado por un alza en el número de obligaciones activas.

Dentro de los indicadores clave del informe destacan:

- Préstamos personales: Se consolidan como el principal componente de la cartera en otras industrias, con un saldo superior a $2,829 millones, lo que representa más del 60% del saldo total administrado por el sector no bancario.

- Desempeño de las cooperativas: Registraron un crecimiento del 3% en el total de sus carteras. Asimismo, mantuvieron un índice de morosidad del 7.1%, figurando entre los más bajos del segmento no bancario y evidenciando un comportamiento de pago favorable.

Nuevas colocaciones y volumen de crédito

En cuanto a la originación de nuevas oportunidades de financiamiento, durante el mes de mayo de 2026 las cooperativas y las financieras otorgaron en conjunto 33,938 nuevos créditos.

Las colocaciones se distribuyeron de la siguiente manera:

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- Financieras: Lideraron las originaciones al otorgar 16,343 préstamos personales, 5,713 líneas rotativas, 3,757 tarjetas de crédito y 1,841 préstamos comerciales.

- Cooperativas: Concentraron su actividad principalmente en 4,324 préstamos personales y 830 préstamos prendarios.

A pesar de que el volumen de nuevas colocaciones refleja un ritmo más moderado respecto a períodos anteriores, el mercado conserva una actividad saludable sostenida por mejores indicadores de pago.

Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian, resaltó la trascendencia de contar con un ecosistema crediticio diverso apoyado en información confiable para la toma de decisiones financieras.

"Cuando hablamos de crédito en Panamá, hablamos de un ecosistema donde participan múltiples actores. La banca sigue siendo el principal motor del financiamiento, pero las empresas de otros sectores desempeñan un papel cada vez más importante al ampliar las opciones de crédito disponibles para consumidores y empresas. Cada entidad que reporta información a APC Experian contribuye a construir historiales crediticios más completos, fortalecer la evaluación del riesgo y promover un acceso al financiamiento más responsable e inclusivo", indicó.

La ejecutiva explicó además que la generación de un historial positivo abre la puerta a futuras facilidades financieras bajo mejores términos.

"La información crediticia continúa siendo un activo estratégico para todo el sistema financiero. Un historial sólido no solo beneficia al consumidor, sino que también brinda mayor confianza a las entidades otorgantes y favorece un crecimiento sostenible del crédito", concluyó.

De cara a los próximos meses, las proyecciones de APC Experian apuntan a que la participación de empresas de diversos sectores y la estabilidad en los pagos continuarán fortaleciendo la competencia y la sostenibilidad del mercado crediticio panameño.