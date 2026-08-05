Alcaldesa de San Miguelito defiende recortes; representantes comunales rechazan la medida

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, aseguró que la difícil situación financiera del municipio la ha obligado a tomar decisiones "dolorosas", pero necesarias para evitar que la crisis continúe agravándose. Durante una entrevista en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, afirmó que recibió una administración con más de 14 millones de dólares en deudas y apenas 30 mil dólares disponibles en las cuentas municipales.

Hernández sostuvo que la crisis no es reciente, sino el resultado de más de dos décadas de malas administraciones. "Entré para resolver los problemas de la comunidad y uno de los principales problemas terminó siendo el propio gobierno municipal", expresó, al señalar que gran parte de los ingresos actuales se destinan al pago de obligaciones heredadas.

La alcaldesa recordó que, al asumir el cargo, tuvo que enfrentar una planilla mensual cercana al millón de dólares. Explicó que desde entonces impulsó moratorias, intentos de reformas tributarias y otras estrategias para aumentar la recaudación, aunque reconoció que los ingresos siguen siendo insuficientes frente a la deuda acumulada.

Como parte de las medidas de contención del gasto, indicó que se redujo la planilla mediante la desvinculación de alrededor de 500 funcionarios, además de reorganizar la estructura administrativa, pasando de 18 a 14 direcciones sin aumentar los salarios de los directores. También destacó la apertura de una nueva sede de atención al contribuyente en Metromall con el objetivo de mejorar el servicio e incentivar el pago de impuestos.

En cuanto a la reducción de los fondos destinados a las juntas comunales, Hernández rechazó que el ajuste sea del 80 %, como han denunciado algunos representantes. Según explicó, el recorte real ronda el 11 %, debido a que la Alcaldía continúa asumiendo el pago del personal y otros gastos de funcionamiento de las juntas, además de aplicar una distribución de recursos basada en criterios de población, territorio y necesidades sociales.

Sin embargo, la medida fue cuestionada por el representante del corregimiento de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, quien afirmó que su junta comunal sufrirá una reducción cercana al 70 % en la partida de funcionamiento. Recordó que el martes, durante la sesión del Consejo Municipal, el tesorero informó que la recaudación mensual del municipio ronda los 1.2 millones de dólares.

Cheribín señaló que el propio informe financiero reflejaba que, con la moratoria aprobada por el Consejo Municipal y vigente hasta octubre, la Tesorería esperaba recaudar unos 200 mil dólares adicionales. Por ello, explicó que los representantes habían solicitado previamente que, antes de aplicar cualquier ajuste a las juntas comunales, se evaluaran los resultados de esa medida en la Comisión de Hacienda, tal como establece el procedimiento.

"Sin embargo, ayer la alcaldesa nuevamente intenta sorprendernos, no con la noticia del ajuste, sino con un recorte que supera el 80 %", manifestó Cheribín. A su juicio, el ahorro que se pretende alcanzar no compensa el impacto que tendrá sobre las juntas comunales, mientras el municipio mantiene una estructura administrativa de 14 direcciones cuyos directores, afirmó, perciben salarios superiores a los de los representantes.

El representante sostuvo que los concejales no desconocen la crisis financiera del municipio y aseguró que también han impulsado medidas de austeridad y contención del gasto. No obstante, insistió en que la propuesta debe ser reconsiderada porque, según la interpretación jurídica de la asesoría legal del Concejo Municipal, el procedimiento utilizado por la Alcaldía no se ajusta al espíritu de la normativa vigente.

Añadió que Rufina Alfaro es el corregimiento que más aporta en ingresos al municipio y que un recorte de esa magnitud afectaría directamente la atención que reciben miles de residentes.

Cheribín advirtió que la reducción haría insostenible el funcionamiento de las juntas comunales, encargadas de atender necesidades urgentes de la población, como apoyo para funerales, entrega de sillas de ruedas, medicamentos y ayuda alimentaria.

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Recordó que, en su más reciente rendición de cuentas, ya había advertido que operar con una partida mensual de 28 mil dólares era complicado, por lo que un recorte adicional pondría en riesgo los servicios que diariamente reciben los vecinos del distrito.